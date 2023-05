Kolesarski turizem je v zadnjem obdobju resno na pohodu in Avstrija je stvari vzela resno. Kar pomeni, da je ob najbolj priljubljenih turah vedno na voljo dovolj prenočišč, počivališča so zgledno urejena, v krajih ob poti pa se praviloma najde tudi kolesarska trgovina ali servis, če gre na poti kaj narobe. Vrh tega so kraji ob poti navadno zelo dobro povezani z železnico in ladijskimi linijami. V praksi to pomeni, da si je nekaj deset kilometrov kolesarjenja mogoče prihraniti in si odpočiti na vlaku ali krovu ladje, ki potnika brez slehernih ceremonij pripeljeta na cilj tistega dne.

Donava sicer ni modra, a nič zato

Avstrijski del poti ob Donavi se začne v Passauu, ki leži tik ob meji med Nemčijo in Avstrijo. Že po nekaj kilometrih vožnje po vzorno urejeni in označeni poti se kolesar znajde v Avstriji in če si je za cilj zastavil prestolnico Dunaj, ga bo brez pretiranega napora dosegel v treh ali morda štirih dneh. Ko rečemo »brez pretiranega napora«, to pomeni, da bo na dan tako ali drugače treba prevaliti med 75 in 100 kilometri. Morda se na prvi pogled to zdi zelo veliko, a če si te kilometre razdelimo na ves dan in če upoštevamo, da se pot ves čas po malem spušča, cilj naenkrat postane manj naporen. V času spletnih aplikacij se iskanju namestitve ni treba pretirano posvečati, zadostovalo bo, če vodja odprave zjutraj ali večer prej oceni, do kod bi naslednjega dne zmogli, in z nekaj kliki na telefonu stvar reši. Ob poti kolesarja čakajo številne zanimivosti, mednje gotovo sodijo hidroelektrarne, ki služijo tudi kot mostovi na drugi breg, ob njih so praviloma počivališča s polnilnicami za električna kolesa, restavracije in celo manjši muzeji. Ogleda je vredno tudi, kako rečne ladje s pomočjo posebnih bazenov premagujejo višinsko razliko ob elektrarnah. Počitek si čez dan velja organizirati v krajih, kjer imajo bazene ali ob reki urejena kopališča; Donava sicer ni prav topla, tudi čista je manj, kot bi si utegnili želeti, čeprav je skoraj praviloma zadnji objekt, mimo katerega se kolesar pelje ob zapuščanju kraja, čistilna naprava.

Podobno urejene poti vodijo tudi ob Muri, Dravi, Innu ali Ennsu – za podrobnejše informacije se velja podati na splet.

V dnevu ali dveh okrog jezer

Posebne pozornosti so vredne eno- ali večdnevne poti okrog katerega od avstrijskih jezer. Sloveniji najbližje je nemara Vrbsko (Wörther See) pri Celovcu, pot okrog njega je zlahka mogoče opraviti v nekaj urah, preostanek dneva pa prebiti na katerem od zgledno urejenih kopališč ob njem. Malo dlje, na Gradiščanskem, pa na raziskovalce čaka Nežidersko jezero (Neusiedler See), ki se razprostira med Avstrijo in Madžarsko. V dveh dneh bo še tako amaterski kolesar zlahka naredil krog okrog njega, ob poti pa užival v kulinariki in vinski ponudbi regije, kjer trčijo avstrijski in madžarski vplivi.