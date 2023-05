Od začetka spopadov med sudansko vojsko in paravojaškimi Silami za hitro podporo (RSF) 15. aprila je bilo v državi razseljenih že več kot milijon ljudi, je danes sporočila IOM.

V sosednje države je po podatkih te organizacije ZN zbežalo 319.000 ljudi. V Egipt je prispelo več kot 132.000 ljudi, s čimer je ta severna soseda Sudana sprejela največji delež beguncev. Čad je ponudil zatočišče 80.000 ljudem, Južni Sudan pa 69.000.

Spopadi v Sudanu so se medtem umirili, vendar ne povsem ustavili, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki ob tem dodaja, da je danes drugi dan v veljavi premirje, ki med prebivalstvom vzbuja previdno upanje, da se bodo koridorji za pomoč in poti za umik kmalu odprli.

V prestolnici Kartum po navedbah očividcev občasno še odmevajo zračni napadi in topniško obstreljevanje. A po besedah ameriških in savdskih opazovalcev naj bi bili spopadi v Kartumu manj intenzivni, odkar je v ponedeljek zvečer v veljavo stopilo enotedensko premirje, dogovorjeno ob pomoči ZDA in Savdske Arabije.

Washington in Rijad sta opozorila na poročila, »ki kažejo, da sta obe strani kršili dogovor«, kljub temu pa so v obeh prestolnicah poudarili, da potekajo priprave za dostavo nujno potrebne pomoči ljudem v Sudanu, ki so ga v minulih petih tednih pretresali spopadi, v katerih je umrlo več kot tisoč ljudi.