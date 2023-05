Splošna ocena je, da je okoli 20 odstotkov prebivalcev občutljivih ali alergičnih na sonce. Alergija na sonce se pokaže kot sončni izpuščaj in ji rečemo tudi fotosenzibilnost. Nastane ob izpostavitvi UV-žarkom, ko zaradi fizikalnega draženja kože nastane koprivnica ali izpuščaji. Lahko je dedna ali pa se nepričakovano pojavi pri ljudeh, ki je nikoli niso imeli. Če se vaš imunski sistem na sonce odzove s preobčutljivostno reakcijo (predvsem ljudje svetlejše polti), se lahko pojavijo pordelost, izpuščaji, koprivnica, otekline, mehurji in nadležno srbenje.

Povzročitelji alergije na sonce so žarki​ UVA in UVB, saj govorimo o alergiji na sonce. Ne gre jih mešati z drugimi alergijami, čeprav se včasih pojavljajo sočasno s kakšno drugo obliko. Je pa res, da določene snovi v kozmetičnih sredstvih, dezodorantih in sredstvih za sončenje, pa tudi snovi, ki jih vsebuje koža, lahko preobčutljivost na sončno svetlobo še okrepijo. Temu je treba posvetiti posebno pozornost, saj je treba posledično skrbno izbirati zaščitne kreme. Spet drugi niso tako občutljivi, pomembno je le, da se zaščitijo tudi s kremami.

Nasveti za preprečevanje preobčutljivosti

Temeljno pravilo je postopno privajanje na sonce in sorazmerno podaljševanje časa izpostavljanja soncu, kar služi primerni pripravi kože telesa na sončenje. V času od 11. do 16. ure se ne izpostavljajte soncu, umaknite se v zaprte prostore, nekateri se skrivajo vse do 17. ure, odvisno od moči sončnih žarkov. Vplive škodljivih sončnih žarkov boste najbolje preprečili tako, da se izognete močnemu sončnemu sevanju. Velja biti pozoren na vodo in pesek – oba namreč odbijata sončne žarke in posledično povečujeta količino UV-žarkov. Zato se redno mažite z zaščitno kremo, saj odbiti žarki zadenejo kožo, morate pa izbrati pravo kremo. Upoštevati je treba, da se izpostavljenost soncu čez dan sešteva. Če se sončnim žarkom ne morete izogniti, recimo da imate tako službo, poskrbite, da ste vedno ustrezno zaščiteni s sredstvi za sončenje. Uporabite kremo z visokim faktorjem, ki bo ustrezno zaščitila kožo (najbolj učinkovita so tista kozmetična sredstva, ki zadržijo tako žarke​ UVA kot tudi UVB). Moč zaščite je zapisana v obliki zaščitnega faktorja (2, 4, … 25, 30, 50+), višje ko je število, boljša je zaščita. Zaščitna sredstva je treba na kožo nanesti vsaj pol ure pred odhodom na sonce, saj potrebujejo od 30 do 45 minut, da se vpijejo v kožo in jo začnejo ščititi. Kljub oznaki vodoodporno kremo po vsakem kopanju ali namakanju znova nanesite na telo, saj se nekoliko izpere in nima več ustreznega učinka (obseg UV-sevanja je v vodi povečan za 50 odstotkov).

Tveganje, da pride do alergije na sonce, lahko zmanjšate, če omejite sočasno uporabo parfumov in dezodorantov. V vročih poletnih dneh uporabljajte pokrivalo za glavo (klobuk), sončna očala (z zaščito​ UVA in UVB​) ter lahka in gosto tkana oblačila; najboljša so posebna oblačila z zaščito proti soncu.

Niso pa samo kraji ob morju tisti, kjer se je treba zaščititi, na poti v gore je potrebne še več zaščite (na vsakih 1000 m nadmorske višine je naravna zaščita zmanjšana za 7 odstotkov), še posebno so sončni žarki nevarni v času snega, saj jih ta odbija in je zato obseg UV-sevanja povečan za 100 odstotkov. In nenazadnje, občutljivi na sonce morate za preventivo poskrbeti tudi v mestih, na vrtu oziroma zunaj v naravi, kjer koli že ste.

Ko je potreben zdravnik

Če kljub temu dobite alergijo na sonce, takoj prenehajte s sončenjem oziroma izpostavljanjem soncu, v hudih primerih je treba poiskati zdravniško pomoč. Poleg vidnih sprememb na površini kože obstajajo namreč tudi drugi simptomi, na katere morate biti pozorni. Podobno kot pri kateri koli drugi vrsti alergijske reakcije (na primer senenem nahodu) lahko občutite naslednje simptome: nizek krvni tlak, glavobol, slabost in celo težave z dihanjem. Zdravniki lahko predpišejo antihistaminike, ki jih jemljemo tudi ob drugih oblikah alergij, a vsekakor je najboljša preventiva. S tem se je treba naučiti živeti. Lahko pa se zgodi, da boste imeli intenziven odziv na sonce samo v nekem obdobju, potem pa bo to izzvenelo.

Kaj pa vitamin D

Zadnja leta veliko poslušamo o izjemnem vitaminu D, ki ga prejmemo s pomočjo sonca ravno takrat, ko je to praviloma najmočnejše. Alergični na sonce posegajo po prehranskih dopolnilih z vitaminom D, ki jih je na trgu res veliko. Če se morate soncu izogibati, je dobra plat, da se vaša koža ne bo tako hitro starala in ne bo tako hitro povešena (na to vplivajo tudi drugi dejavniki). O kožnem raku je bilo povedanega že toliko, da bi previdnost morala biti samoumevna. Je pa sonce zdravo v majhnih količinah, zato se mu ne zaprite povsem.

