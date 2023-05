Najprej velja opraviti obisk v ambulanti. Predvsem za daljša potovanja oziroma potovanja v eksotične kraje je priporočljivo, da pred odhodom obiščete svojega osebnega zdravnika ali pa se o morebitnih potrebnih ukrepih glede svojega zdravja pozanimate na pristojnih zdravstvenih ustanovah. Ko gre za zdravila, ki jih potrebujete vsak dan, oziroma zdravila na recept, je seveda nujno, da jih vzamete s seboj tudi na dopust. Pri preostalih zdravilih se mnogi zanašajo, da jih bodo ob morebitnih zdravstvenih težavah kupili na poti. To je seveda vedno mogoče, a prednost zdravil, ki jih prinesete s seboj, je, da jih poznate, veste, kako učinkujejo, kako jih uporabljati in kako delujejo na vaše telo.

Skrb za zdravila

V naši prtljagi nikoli ne sme zmanjkati prostora za potovalno lekarno. Saj nam je lahko kasneje zelo žal, če tega ne storimo. Vsebina naj bo prilagojena trajanju in cilju potovanja, kljub vsemu pa v naj v njej ne manjkajo nekatere osnovne stvari. Potovalno lekarno si pripravimo v eni torbici, ki na potovanju ne bo dostopna otrokom in bo karseda zavarovana pred zunanjimi vplivi (svetloba, toplota, vlaga). Zdravila s seboj jemljite v njihovi izvirni embalaži z navodili za uporabo. Posebno pozornost posvetite zdravilom, za katera je določen poseben režim shranjevanja. Zanje so na voljo hladilne torbice, ki omogočajo prenašanje takšnih zdravil. Nekatera zdravila in medicinske pripomočke je treba na carini prijaviti. V tem primeru je priporočljivo od zdravnika pridobiti pisno potrdilo. Poleg teh potrdil v potovalno lekarno sodijo še kartica zdravstvenega zavarovanja in morebitna potrdila o zavarovanju ter potrdila o cepljenju in testiranjih.

Cepljenje in posebni dodatki

Če odhajate v eksotične kraje, se pozanimajte, ali se je treba cepiti. Skoraj vedno se je treba zaščititi pred soncem, zato imejte v torbi tudi zaščitno kremo z dovolj velikim zaščitnim faktorjem. Priporočljiva je tudi primerna zaščita pred piki insektov, kot so komarji in klopi. Glede na cilj lahko izberemo med različno intenzivnimi repelenti, ki jih dodamo v sklop potovalne lekarne. Pogosto nam na potovanju še kako prav pridejo tudi mazila za lajšanje bolečin v mišicah in sklepih, pršila za rane, pripomočki za odpravljanje težav z zamašenimi ušesi, kombinirani izdelki za intimno higieno, pozabiti pa ne gre niti na pripomočke za ustno higieno.