Kar se tiče poletnega oddiha, sem pristašinja nudističnih plaž. Predvsem zato, ker me moti imeti mokre kopalke na sebi, stalno preoblačenje mi je odveč, pa tudi to, da moraš ves čas paziti, kam bodo kopalke ušle in kaj bo pokukalo ven. Kar bi bilo seveda prava katastrofa! Tako ali drugače nudizem nima povezave s pohoto ali erotiko, samo praktično je, zato ne vem, zakaj je toliko nasprotovanja okoli tega.

Kakor koli, želela sem samo povedati, da sem se zadnjo sezono znašla v zadregi, ker sem bila povabljena na jadranje z manjšo družbo in sem ugotovila, da sem brez uglednih kopalk. Skoraj nikoli jih ne potrebujem, zato se za to ne brigam kaj dosti.

Z dvema kompletoma novih kopalk sem se tako znašla na tem dopustu. Prijetno, ni kaj, dobra družba, glasba, plavanje, tunkanje, hecanje. Seveda vse v kopalkah, da je dostojno. Ena noč pa je bila še posebno topla in ker nisem mogla spati, sem se odločila, da se grem ohladit. Kaj je lepšega kot imeti morje nekaj korakov od spalnice!? Ker so drugi že vse spali, se nisem preoblekla v kopalke. Noč je, smo v samotnem zalivu, nikjer nikogar, kopalke so popolnoma odveč.

Prijetna osvežitev v družbi svetlikajočega se planktona, ni se mi mudilo nazaj … Potem pa sem opazila, da očitno še nekdo ne more spati. Je tebi tudi vroče? Pridi v vodo, super osvežilna je. Pa je rekel, da takoj, samo po kopalke skoči. Resno? Na koncu se je vendarle opogumil in se mi pridružil brez kopalk. Malo sva plavala in se pogovarjala, potem pa sva zlezla nazaj na barko, se zavila vsak v svojo brisačo in se pogovarjala še dolgo v noč.

Kaj da se je zgodilo med nama? Bi se mar moralo še kaj več? Meni je bilo to, kar je bilo, zadosti. Res. Seksi pravzaprav. Niti ne vem, ali je bilo zaradi tega, ker sva sama plavala v mesečini ali je res »fora« v kopalkah, ki jih ni bilo. Dejansko sva imela tak zanimiv moment en z drugim, kar malo intimen. Morda je pa vendarle nekaj erotike v nudizmu?