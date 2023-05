#stil Lahkotno in udobno na dopust

Počasi se bliža tako pričakovano poletje, ko bomo lahko odvrgle topla oblačila in skočile v bolj udobne in sproščene kose. Poletni oddih je tik pred vrati in na tem mestu vam predstavljamo nekaj idej za sončne dni. Še vedno so »in« barve, nikakor pa se ne boste uštele z bolj mirnimi in zemeljskimi toni. Vsekakor naj bosta rdeča nit udobje in lahkotnost.