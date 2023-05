Aktivisti so protestirali zaradi prodajnega sejma zasebnih letal, ki je potekal na letališču. Promet je bil zaradi vdora ljudi na letališko stezo prekinjen med okoli 11.30 in 12.40. V tem času sedem letal ni moglo pristati na letališču in so bila preusmerjena v Zürich in Lyon, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo ženevsko letališče.

Okoljevarstvene organizacije Greenpeace, Stay Grounded, Scientist Rebellion in Extinction Rebellion so v skupnem sporočilu zapisale, da je okoli sto podnebnih aktivistov iz 17 držav zmotilo prodajni sejem zasebnih reaktivnih letal European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE). Posredovalo je okoli deset policistov, ki so odstranili protestnike, vključno s tistimi, ki so se priklenili na letala. Na ženevski policiji so AFP v torek povedali, da je bilo pridržanih okoli 80 oseb.

Kot so danes sporočili iz Greenpeacea, pa je še vedno pridržanih več kot sto aktivistov. »V nasprotju s številnimi zavajajočimi medijskimi poročili aktivisti nikoli niso stopili na vozne ali vzletno-pristajalne steze letališča. Aktivisti so jasno povedali, da nikoli niso nameravali ovirati komercialnega zračnega prometa na ženevskem letališču,« so poudarili.

Ob tem so znova opozorili na onesnaženje, ki ga povzročajo zasebna letala, in pozvali k njihovi prepovedi. »Število zasebnih letov iz Slovenije se je z 244 v letu 2020 povečalo na 1267 v letu 2022, izpusti ogljikovega dioksida pa so se povečali s 548 ton v letu 2020 na 3802 toni leta 2022,« so dodali.