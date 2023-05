Andrej Milutinovič je že več kot dve desetletji osebni trener fitnesa. Kar dvakrat je bil svetovni prvak v fitnesu in mr. universe. Svoje vadeče in vse, ki mislijo, da se ničesar ne da spremeniti in da so leta ovira za nov začetek in več gibanja, večkrat opogumi s svojo osebno zgodbo. V zgodnji mladosti se je namreč srečal s težavo prekomerne teže ter z vztrajnostjo in disciplino prišel do zavidljivih športnih rezultatov, povprečna starost njegovih vadečih je danes med 30 in 40 leti, najstarejša pa se približuje 70. letu.

Najprej za kondicijo in tonus mišic

Še pred začetkom sezone kopalk in kratkih rokavov lahko začnemo vadbo, četudi smo popolnoma brez kondicije. A vadba mora biti postopna, spremljati pa jo mora vztrajnost.

»Lahko začnemo s krožnim dvigovanjem uteži trikrat na teden za celotno telo in morda še enkrat ali dvakrat na teden s kardio vadbo, da pridobimo malo kondicije in tonusa mišic ter izgubimo nekaj podkožne maščobe in odvečne vode, ki zastaja v telesu zaradi prevelike količine predelane in preslane hrane ter premalo aktivnosti,« svetuje Andrej Milutinovič.

Na splošno, pravi sogovornik, so pri ženskah v fitnesu najbolj zaželene vaje za zadnjico, noge in trebuh, pri moških pa najbolj za zgornji del telesa. Sam najraje dela vaje za celotno telo, saj bi moralo biti v teoriji celotno telo enako razvito in močno, da se prepreči morebitne poškodbe in kronična vnetja zaradi neenakomerno razvitih mišic.

Ne drastičnim dietam in stradanju!

Nekateri mesec dni pred poletjem začno drastične diete, tudi stradanje, kar pa je velik šok za telo, opozarja osebni trener.

»Največji problem teh kratkoročnih in rigoroznih diet je vsekakor stres za telo, do katerega pride zaradi prehitre spremembe prehranjevanja, ter seveda njegovega jojo učinka, saj se nam telo zelo hitro maščuje, če ne sledimo pravilom zdravega prehranjevanja in redne ter zmerne telesne aktivnosti. Zaradi takšnega pristopa lahko tudi zbolimo ali pa zaradi prevelike fizične utrujenosti pride do poškodbe.«

Plavanje, kolesarjenje in zmerni tek

»Pred poletjem priporočam izbor kompleksnih vaj za krepitev celotnega telesa, kot so počepi, izpadni koraki, sklece, stabilizacija, trebušnjaki in vaje za kardiovaskularni sistem, kot so plavanje, hitra hoja v klanec, kolesarjenje in zmerni tek. Kardio je najbolj smiselno izvajati zjutraj na tešče ali pa takoj po končani vadbi z utežmi. Priporočam lahkotno kardio vadbo za ogrevanje pred dvigovanjem uteži ter raztezanje, potem pa vaje za moč in eksplozivnost ter na koncu še od 20 do 30 minut kardio vadbe oziroma kolikor nam dopuščata čas in telesna kondicija,« svetuje osebni trener in opozarja, da mora vadba potekati vedno v družbi plastenke vode in v poletnem času ob primernih urah, če jo izvajamo v naravi oziroma na prostem.

Veliko zelene zelenjave in nesladkega sadja

»Z jedilnika je treba najprej izločiti predelano prehrano, ki je polna nasičenih maščob in soli ter ojačevalcev arome in okusa. Dodati moramo veliko zelene zelenjave in nesladkega sadja, na primer jagodičevje in agrume: limone, grenivke ter pusto meso in ribe, lahke mlečne izdelke ter enostavno kompleksne ogljikove hidrate, kot so ovseni kosmiči, polnozrnati riž in testenine, sladki krompir in žitarice. Jejmo večkrat po malo ali posezimo po prekinitvenem postu, ki je trenutno ena bolj popularnih tehnik prehranjevanja, kjer se večji del dneva postimo, preostalih nekaj ur pa pojemo vse, kar imamo na dnevnem jedilniku.«

Zdrava in načeloma bolj pusta hrana je lahko zelo okusna

Sogovornik ima na jedilniku najraje solate z mesom ali proteinske sladice, ki jih lahko hranimo v hladilniku in so hkrati osvežujoče ter zelo koristne za telo in mišice. Vsake toliko si privošči tudi kakšen »grešni obrok« v obliki sladice ali hitre hrane, vendar je tega čedalje manj, saj ima partnerko, ki odlično kuha in naredi tudi zdravo in načeloma malo bolj pusto hrano izredno okusno in polnovredno. Za zajtrk najraje uživa ovsene kosmiče s proteinskim pudingom ali pa grški jogurt z banano in proteini. Za kosilo ima vsak dan meso in riž ali testenine ter različno zelenjavo, večerja je po navadi podobna kosilu ali pa poje jajca z zelenjavo in beljakovinskim kruhom.

*** Največji problem kratkoročnih in rigoroznih diet je vsekakor stres za telo, do katerega pride zaradi prehitre spremembe prehranjevanja.