Najpomembnejša zahteva stavkajočih so po besedah predsednika sindikata delavcev upravne enote Ljubljana Dragana Stankovića višje plače. Z dvigom minimalne plače je namreč precejšnji delež zaposlenih padel pod rob minimalne plače in jim mora država doplačevati razliko do minimalne plače, kar je označil za »sramotno dejstvo«. Zaradi nizkih plač se soočajo tudi z odhajanjem izkušenih kadrov in nezmožnostjo pridobivanja novih.

Dosedanji načini vodenja pogajanj o prenovi plačnega sistema predvsem s strani vladne pogajalske skupine jih ne navdaja z optimizmom, da bi prišli do boljšega plačnega sistema, ki bi bil ugoden tudi za zaposlene na upravnih enotah, je poudaril Stanković. »Tečejo tedni, tečejo meseci, kmalu bo tudi leto naokrog, kar so se začela pogajanja in zadeva se nikamor ne premakne. Zato je pač ta naš protest nekako sporočilo, dajte se začeti resno obnašati, resno pogajati, da v končni fazi dosežemo nek ugoden plačni sistem,« je dodal.

Če s strani vladne pogajalske skupine ne bodo videli premikov k resnemu pogajanju z resničnim namenom doseganja novega plačnega sistema, bodo v prihodnje aktivnosti stopnjevali, je še zagotovil Stanković. Protestni zbor je podprlo 87 odstotkov vseh 285 zaposlenih na upravni enoti Ljubljana, je še poudaril.

Sindikat zahteva dvig plač za 28 odstotkov

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Frančišek Verk je izpostavil, da so zahteve, na katere zaposleni opozarjajo z današnjo prekinitvijo, zahteve vseh v državni upravi, opozorilno stavko pa so podprli sindikati iz gospodarstva, kulture, znanosti in ostale upravne enote po državi.

V sindikatu zahtevajo, da se vsem zaposlenim na upravni enoti plače dvignejo za sedem plačnih razredov oziroma 28 odstotkov, da se nazivi izenačijo z nazivi na ministrstvih, kar pomeni, da se ne smejo končati pri nazivu višji svetovalec. »Uradnik s pooblastili, ne policist, ne uradnik na upravni enoti, ni na minimalni plači nikjer v Evropi, pa naj gremo proti vzhodu ali pa proti zahodu,« je še poudaril.

Verk je prav tako poudaril, da vlado že vsaj štiri leta opozarja na nedopustno stanje, kar se tiče pritoka tujcev, ki presega kapacitete upravnih enot. S tem se je strinjal tudi Stanković, ki je poudaril, da država upravnim enotam nalaga nove in nove zadolžitve, v zameno pa ne nudi ustreznih materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za njihovo uresničevanje.

Načelnica UE upa, da bo vlada uspela prenoviti plačni sistem javnih uslužbencev

Upravna enota Ljubljana je posebej na področju sektorja za matične zadeve, tujce in državljanstva in sektorja za okolje in prostor ena najbolj obremenjenih v državi z visokim dnevnim pripadom zadev, je v pisnem odzivu na stavko opozorila v. d. načelnica Upravne enote Ljubljana Andreja Erjavec. Izrazila je upanje in podporo ministrici in vladi, da bo uspela prenoviti plačni sistem javnih uslužbencev v sodoben plačni sistem, ki bo naslovil obstoječa nesorazmerja in kritično pomanjkanje novih kadrov.

Stavka zaposlenih na ljubljanski upravni enoti je hkrati potekala na lokacijah Tobačna ulica 5, Linhartova cesta 13 ter na vseh krajevnih uradih Upravne enote Ljubljana. V času stavke so upravne enote zagotavljale najnujnejše storitve.