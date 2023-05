Uradniki na minimalni plači v sramoto državi

Zaposleni na Upravni enoti Ljubljana so za eno uro prekinili delo ter s tem opozorili na nevzdržne razmere in na to, da država prenizko vrednoti njihovo delo. Zaposleni trdijo, da imajo slabe razmere na upravnih enotah negativne posledice za državo, državljane in gospodarstvo.