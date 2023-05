Prav zdaj je najboljši čas za načrtovanje zunanjih kotičkov, na katerih boste uživali skozi topli del leta in gotovo še dolgo v jesen. Da bodo balkon, terasa, veranda ali prostor ob bazenu res prijetni, lahko poskrbite z ustrezno izbranim pohištvom in dodatki, predvsem pa s pravo talno oblogo. Najboljša izbira so različne vrste lesa in lesnih kompozitov.

Najprimernejše lesne vrste

»Mehkoba in toplina lesenih oblog je ekskluzivna kombinacija, ki nam jo ponujajo le naravni materiali. Lesene zunanje talne obloge so naravno odporne in zahtevajo malo nege in vzdrževanja, ponujajo pa neskončne možnosti uživanja in polepšajo okolico vaše hiše,« pravijo pri podjetju Alpod, kjer so doma strokovnjaki za moderne in visokokakovostne talne obloge.

Za ureditev zunanjih površin predlagajo uporabo številnih vzdržljivih lesnih vrst, naštetih v nadaljevanju. V ponudbi jih imajo v različnih dolžinah, širinah in debelinah. Na voljo so z gladko ali protizdrsno površino. Vse vrste lesa iz ponudbe so odporne proti trohnobi, insektom in plesni ter z življenjsko dobo več kot 20 let. Menite, da boste težko izbrali? Naj vam bodo v pomoč opisi:

Ipe

Les ipe je neverjetno odporen proti termitom in gnilobi, ima visoko požarno odpornost (podobno kot jeklo) in je tudi zelo prijeten na oko. Je temne oljčno rjave barve, pogosto s privlačnimi svetlimi ali temnimi progami. ima fino strukturo in vsebuje veliko olja. Zelo je odporen proti udarcem, saj je trikrat bolj trden od hrasta. Njegova življenjska doba je več kot 40 let brez vzdrževanja.

Tik

Je ena najkakovostnejših tropskih vrst lesa. Trd, odporen proti ukrivljanju, krčenju, nabrekanju. Vsebuje olja, ki ga trajno varujejo, da je lahko na prostem desetletja. Brez težav se po robu postavi tako suši kot snegu in je eden redkih materialov, ki se s starostjo polepšajo, saj dobi srebrno sivo patino. Seveda ga lahko enkrat na leto premažete s tikovim oljem, da ohrani rdečkasto barvo.

Sibirski macesen

Brez težav prenese skrajno nizke temperature (do –50 ºC) ter je odporen proti vlagi in glivam. Zaradi naravne trdnosti in trajnosti je idealen za zunanje talne obloge. Kljub vsemu pa se ga zlahka obdeluje, zato iz njega izdelujejo tudi stilno pohištvo in dekorativne predmete, kot so ročaji in leseni obešalniki.

Garapa

Les garape je rumen s svetlejšimi in temnejšimi odtenki. Če želite barvo ohranjati, ga je treba vzdrževati s premazi z UV-zaščito. V vsakem primeru pa gre za les z zelo dolgo življenjsko dobo, več kot 20 let. Odlikuje ga tudi privlačna cena.

Cumaru

Pravijo mu tudi brazilski tik in je rdečkasto do rumenkasto rjave barve. Ima enakomerno, nekoliko grobo strukturo, je izjemno stabilen in zelo primeren za zunanje površine. Pri nas se njegova uporaba čedalje bolj povečuje.

Lesni kompoziti

Odlična možnost, ki bo kljubovala zobu časa, so tudi zunanje obloge iz lesnega kompozita ali WPC. Sestavljene so iz 70 % recikliranega lesa ali lahko obnovljivega bambusa ter 30 % polimera, pri čemer les zagotavlja oblogi moč in togost, polimer pa deluje kot vezivo. Vse WPC-deske so brez grč, med seboj so si popolnoma enake po barvi, obliki in dimenziji. Imajo videz in ponujajo občutek lesa, toda večjo odpornost. Površina je oblikovana tako, da preprečuje drsenje, predvsem pa ne zahtevajo nobenega vzdrževanja.

