»Po slovenski hiši v Pyeongchangu se naslednje leto vračamo v Francijo, kjer bo leta 2024 natanko sto let, odkar je Leon Štukelj v Parizu osvojil zlato olimpijsko kolajno. Ob tradicionalno izjemnih športnih rezultatih naših športnikov se bomo tako postavili ob bok najbolj razvitim olimpijskim komitejem tudi na poslovnem delu, saj bomo s svojimi dejavnostmi in programi celostno predstavili Slovenijo ter v slovensko hišo privabili številne športnike, poslovneže, politike, predstavnike medijev in druge goste,« je ob tem dejal Bobinac.

Prihajajoče olimpijske igre, ki se po 12 letih vračajo nazaj v Evropo, ne predstavljajo le športnega spektakla, saj gre za večplastni mednarodni dogodek, v katerega bodo uprte oči svetovne javnosti. Tekmovanje, na katerem bo nastopilo 10.500 športnic in športnikov, bodo države poskušale izkoristiti tudi na poslovnem področju in na veliko drugih področjih, menijo pri OKS.

Cilj projekta Slovenska hiša Pariz 2024 je predstavitev slovenske države, gospodarstva, turizma, kmetijstva, kulinarike, kulture, znanosti idr.