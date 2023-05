Miami ni izkoristil prve priložnosti, Tatum junak večera

Košarkarji Boston Celtics so podaljšali nastope v finalu vzhodne konference severnoameriške lige NBA, potem ko so v dvoboju z Miami Heat dosegli prvo zmago. Na četrti tekmi, ko je imel Miami pred domačimi navijači prvo priložnost za uvrstitev v veliki finale, so Kelti zmagali s 116:99 in zaostanek v boju na štiri zmage znižali na 1:3.