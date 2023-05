Letošnja tema dobrodelnega dogodka je Plemenitost srca, s čimer želijo organizatorji opozoriti na pomen vzajemne moči in medgeneracijske solidarnosti. Na Pomladnih iskricah, ki se bodo začele v nedeljo ob 16. uri v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu, se bodo predstavili instrumentalisti, pianisti in solisti z znanimi zimzelenimi slovenskimi popevkami, gost na dogodku pa bo legendarni Lado Leskovar.

Prva posebna točka prireditve bo uprizoritev dveh odlomkov iz povesti Cvetje v jeseni. V sklepnem delu dogodka se bo predstavila skupina starejših, prostovoljcev in družabnikov, ki se mesečno srečujejo v prostorih MGLC v Švicariji. Skupaj z občinstvom bodo zapeli pesmi »Ko boš prišla na Bled« ter »Danes bo srečen dan«, so še sporočili organizatorji.

Več o dogodku s programom vred si lahko preberite tukaj.

S prireditvijo želijo približati pomen družabništva k ohranjanju inkluzivne družbe, obenem pa osveščati o medgeneracijskem sožitju in vključenosti starejših v skupnost. Zbrana sredstva bodo namenili razvoju Programa družabništva in zagovorništva v Sloveniji. Tovrstna oblika podpore prispeva, da starejši ostanejo čim dlje dejavni in samostojni. Program bo tudi letos zasnovan interaktivno.