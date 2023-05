Kot je poudaril Šuler, pa bo ob odhodih tudi nekaj prihodov. »S tremi, štirimi igralci smo že v zaključni fazi dogovorov. Imen ne bi razkrival, saj vsa prvenstva še niso končana in je treba počakati na razplet. Spremembe so nujne, hočemo več, sezona, kot je za nami, se ne sme več zgoditi. Pripeljali bomo načrtne okrepitve, potrebujemo pa tudi ustrezen odziv zdajšnjega moštva. Fantje so sposobni več,« je med drugim dejal Šuler.

Glede potencialnih odhodov prvega strelca lige Žana Vipotnika, prvega podajalca Marka Tolića in Marka Božića pa je dejal, da je pri vseh treh še prehitro za konkretnejše informacije.

»Trenutno stanje je nespremenjeno. Vipotnik je član Maribora s številnimi ponudbami, vendar prestop še ni izpeljan. Glede Tolića in Božića pa smo prav tako še v pogovorih. Želja, da ostaneta v Ljudskem vrtu, obstaja, ampak je dogovor odvisen od različnih okoliščin.«

Poudaril je, da je bila zadnja sezona neuspešna. »Ne more in ne sme biti sprejemljivo, da smo končali prvenstvo na tretjem mestu,« je povedal Šuler in nadaljeval, da se zavedajo, da so pokazali in storili premalo. Dodal pa je, da so temelji dobri.

Velike spremembe se obetajo še pri enem prvoligašu, ki je sezono ocenil kot razočaranje. To je Koper.

Trener Zoran Zeljković bo verjetno nadaljeval svojo trenersko pot na Obali, vendar pa so se po poročanju Sportkluba v klubu že zahvalili za sodelovanje Rudiju Požegu Vancašu, Wilkinsu Ochiengu, Brightu Edomwonyiju, Žanu Benedičiču, Karlu Biliću, Matthiasu Fanimu, Milanu Šimčaku in Anisu Jašaragiću.

Ob tem naj bi odšla tudi Adnan Golubović in Omar Correia, medtem ko imajo v klubu tudi že nekaj prestopnih tarč, med katerimi Sportklub omenja Adriana Zeljkovića, Marka Pabaija, Jana Koprivca, Eneja Marsetića in tudi Nardina Mulahusejnovića.