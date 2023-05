Kampleta bomo kmalu lahko poslušali na Festivalu Lent, in sicer 23. junija v dvorani Union, kjer bo na recitalu med drugim izvedel tudi »tekmovalno« Lisztovo sonato. Mednarodno tekmovanje, poimenovano po nemškem dirigentu, pianistu in skladatelju Hansu von Bülowu (1830–1894), je v Meiningenu potekalo med 4. in 18. majem. Letošnje je bilo četrto po vrsti, pred tem so jih organizirali v letih 2012, 2015 in 2018. Sicer je bil Nejc Kamplet že uspešen na mednarodnih tekmovanjih, med drugim je leta 2016 prejel prvo nagrado na tekmovanju sklada Hildegard Maschmann na Dunaju, leta 2020 prvo nagrado na Yamahinem štipendijskem tekmovanju na Dunaju in leta 2021 prvo nagrado na spletnem tekmovanju Franza Liszta.

