Z odprtjem skupinske razstave v Galeriji Vžigalica se je v ponedeljek zvečer začel 17. mednarodni festival Svetlobna gverila, ki bo vse do 17. junija s svetlobnimi instalacijami, projekcijami, raznolikimi večmedijskimi postavitvami in celo performansi pokazal ulice, stavbe in parke v središču Ljubljane v novi luči (in to dobesedno), naselil pa se bo tudi na nekatera druga prizorišča, kot na primer v Plesni teater Ljubljana. Približno trideset projektov domačih in tujih umetnikov, razpršenih med Narodnim muzejem Slovenije in nabrežjem Gradaščice ter od Tromostovja do Cankarjevega doma, se tokrat osredotoča na tematiko prostora, bodisi v fizičnem ali v prenesenem pomenu – med drugim na primer odpirajo vprašanja njegove rabe, dostopnosti in nadzora, v širšem smislu tudi virtualnih ter duševnih svetov; nekatera dela so izrazito družbeno angažirana, druga bolj »estetizirana«, tudi »poetična«, spet tretja neposredna in humorna – vsa pa na svoj način napeljujejo k razmisleku ter ponujajo nevsakdanjo in tudi čut(il)no izzivalno izkušnjo.

Redna festivalska vodstva

Množica obiskovalcev, ki se je na uvodni večer zbrala pred Galerijo Vžigalica, ki je tudi letos neke vrste epicenter festivalskega dogajanja (v njeno neposredno okolico, vključno s Križankami, je tudi sicer umeščeno kar nekaj svetlobnih projektov), se je lahko najprej podala na ogled glavne razstave, zatem pa nadaljevala z raziskovanjem preostalih vizualnih posegov v mestno tkivo – svetlobna dela na prostem si je sicer mogoče ogledati vsak večer med 21.30 in 23.30. Do iste pozne ure je odprta tudi osrednja razstava v Galeriji Vžigalica, za katero so svoja nova dela pripravili Iva Ferlinc, Lene Lekše, Camila Mejía in Erik Wälz ter multimedijska zasedba Beam Team – ta bo trajala vse do 27. avgusta, kar pomeni, da bo mogoče postavitev obiskati tudi po koncu festivala, ki se bo sklenil na Poletno muzejsko noč. Vse podrobnosti o programu in prizoriščih so na voljo na spletni strani Svetlobne gverile, velja pa omeniti, da bodo ob sredah in sobotah tudi vodstva s kolesi po festivalskih prizoriščih: zbor je ob 21. uri pred Galerijo Vžigalica, prijave niso potrebne, udeležba pa je brezplačna – le kolesa je treba imeti s seboj.