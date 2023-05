Oprostite, nismo v živalskem vrtu

Vesel sem, ko se smejiš in si vesela z mano. Veliko lažje mi je, ker si opazila, da mi je hudo. In ko si ob meni, brez besed in samo si, sem pomirjen, saj vem, da bom zmogel. S teboj vem, da nisem le eden od mnogih, sem Matjaž, sem jaz.