To je devinska Bela dama, dekle, ki naj bi s svojim nasilnim in ljubosumnim možem graščakom živelo v starem gradu na pečini nad morjem, katerega ruševine so še danes vidne. Brhko dekle je vselej ostajalo zvesto nasilnemu možu, ki jo je vsakokrat, ko se je vrnil na grad, pretepal in karal. Še sina je nepridipravu povila. Nepridipravu, ki jo je neke neke noči med prepirom pahnil z obzidja. Med padcem je nesrečnica poslednjič pogledala v nebo, ki se je je usmililo in jo spremenilo v kamen. Ta še danes morjeplovce opominja na kruto usodo nesrečne ženske.

Znamenite Devinske elegije

Starega gradu v Devinu danes ni več, ostajajo le še njegove ruševine. Tik ob njem pa se nad morjem dviga drug grad, ki je že več kot 420 let v lasti plemiške družine Thurn und Taxis, od leta 2003 pa je s parkom odprt za javnost. Zgodba se začenja leta 1389, ko je plemiška rodbina Walsee naročila gradnjo trdnjave. Zgrajena je bila na temeljih stare rimske vojaške postojanke, ki jo je v tretjem stoletju obiskal sam cesar Dioklecijan. V 15. stoletju so Turki grad skorajda uničili, skozi zgodovino si ga je lastila cela vrsta bolj ali manj pomembnih osebnosti. Svojega dokončnega lastnika pa je graščina dobila leta 1875. Med drugo svetovno vojno so nacisti pod gradom uredili bunker, da bi zavarovali Sesljanski zaliv pred morebitnim zavezniškim izkrcanjem v Tržaškem zalivu. Grad danes upravlja princ Dimitri Thurn und Taxis, rojen leta 1977. Skozi zgodovino je na gradu gostovala cela vrsta eminentnih osebnosti: Franz Lizst, Johan Strauss, avstrijska cesarica Elizabeta (​Sisi), avstrijski nadvojvoda Franc Ferdinand, pisatelj Mark Twain, angleški kralj Karel in pa pesnik Reiner Maria Rilke, ki spada med najpomembnejše nemške lirike. Na gradu je dobil navdih za svoje znamenite Devinske elegije.

Grajski mediteranski park

Ravno po Rilkeju je poimenovana osupljiva pešpot, ki na Devinskih stenah, na pečini tik nad morjem, Sesljan povezuje z Devinom. Tri kilometre dolg nezahteven sprehod ponuja vrsto očarljivih pogledov na Tržaški zaliv. Pot se nato sklene pri Jadranskem zavodu združenega sveta, ki ga obiskujejo študentje z vseh koncev zemeljske poloble. Prihodnje leto ga bo začela obiskovati tudi nizozemska princesa Ariane, najmlajša izmed hčerk kraljevega para. Zavod stoji v neposredni bližini grajskega kompleksa, ki si ga je mogoče med aprilom in septembrom ogledati vsak dan, razen ob torkih med 9.30 in 17.30. Ogled med drugim vključuje sprehod skozi 18 soban, v katerih si je mogoče ogledati bogati zbirko pohištva in umetnin družine Thurn und Taxis in prejšnjih lastnikov gradu. Na ogled je tudi fortepiano, na katerega je igral sam Liszt. Hkrati se je mogoče povzpeti na obzidje nad morjem in se spustiti v bunker, ki so ga po vojni Angleži uporabljali za skladiščenje goriva. Zelo zanimiv pa je tudi grajski park, ki ga krasi mediteransko cvetje. Več informacij o gradu je na voljo na povezavi ­­­­­­www.castellodiduino.it.

Devinski grad gosti tudi očarljive kulturne in gastronomske dogodke. Med najbolj priljubljenimi je prav gotovo dvodnevni Vitovska in morje, ki vsako leto poteka v poletnih mesecih. Kraljica dveh večerov na grajskem dvorišču ob sončnem zahodu je seveda vitovska, avtohtona kraška vinska sorta. Če domači vinarji poskrbijo za žlahtno belo kapljico, pa lokalni gostinski pobudniki poskrbijo za razvajanje brbončic gostov z jedmi, ki se odlično podajo h kozarčku svežega vina. Ta se že stoletja prideluje na terasastih območjih, ki se z morja dvigajo proti Krasu in na kraški planoti. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani www.mareevitovska.eu.

