Med potjo boste v družbi vodnika Vida Šparembleka izvedeli več o Cerkniškem jezeru, občudovali rastlinski in živalski svet jezera ter odkrili, kje voda ponikne pod zemljo. Izlet traja dve uri, med 10. in 12. uro, zbirno mesto bo 27. maja pri Centru za obiskovalce Cerkniško jezero v Dolenjem Jezeru.

Posebne opreme ne potrebujete, poleg primernih oblačil še malico, pijačo in morda sončno kremo. Rešilni jopič in vodotesno torbo boste dobite ob izposoji kanuja. V ceno avanture, ki znaša 15 evrov na osebo, je vključeno vodenje z izposojo kanuja in potrebne opreme. Za otroke do 12. leta in v spremstvu dveh odraslih v istem kanuje je dogodivščina na jezeru brezplačna.

Ker je število mest omejeno, pohitite s prijavami do petka, 26. maja, prek prijavnega obrazca na spletni strani parka. Več informacij na tic@notranjski-park.si ali 031 668 223 (TIC Notranjski park). V primeru prostih mest se bo doživetja mogoče udeležiti tudi brez predhodne prijave, v primeru zapolnitve bodo imeli prednost prijavljeni.

Brez predhodne najave si lahko ogledate še Muzej Cerkniškega jezera (sobota ob 11. in 15. uri; v nedeljo ob 11. uri), Križno jamo (vsak dan ob 15. uri, ob koncih tedna ob 11. in 15. uri) ter Center za obiskovalce Cerkniško jezero. vl