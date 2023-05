Vse naše vlade so imele in imajo premalo posluha za fotovoltaiko. Prejšnja ga je imela premalo, človek bi sodil, da ga bo nova vlada imela več, dejansko je bilo veliko obljubljenega, vendar se zadeve ne odvijajo s pravo dinamiko, zato izgubljamo dragoceni čas. Vsekakor pozdravljamo stališče, da se je treba hitreje posvečati obnovljivim virom energije, ampak na koncu ob počasni dinamiki izpade, kot da gre le za retoriko, četudi vem, da je trenutno na ministrstvih veliko ljudi, ki si resnično prizadevajo, da se na tem področju kaj premakne in zato pozdravljam delo, ki si ga je zadala ekipa ministra Kumra. Kritika na sedanjo vlado torej ne leti v smislu pravilnosti usmeritev, leti bolj na dinamiko, ki je po našem mnenju preveč počasna, razlogi za počasnost pa verjetno niso samo na strani aktualne vlade, ampak gre marsikaj pripisati obstoječi zakonodaji in »zbirokratiziranosti« številnih administrativnih postopkov.