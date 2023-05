Posredovali so gasilci PGD Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole. »Z napadalnimi skupinami smo vstopili v hišo skozi glavni vhod ter po lestvi v prvo nadstropje, kjer je ogenj skozi okno že zajemal ostrešje od zunaj. Ogenj smo hitro pogasili, odstranili lesen strop ter izolacijo ostrešja, pogasili še žareče dele ostrešja ter ga ohladili. Iznosili smo pogorele ostanke in pregledali objekt s termovizijsko kamero,« so na družbenem omrežju zapisali mengeški gasilci, kjer so se jim nesrečni domačini tudi iskreno zahvalili: »Seveda smo še vsi v šoku in kaj veliko nisem v stanju napisati. Vsekakor pa se bomo še srečali, ko se poberemo. Za zdaj pa samo priklon do tal in res iskrena hvala za vašo pomoč!«