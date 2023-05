Teden gozdov: Namesto smrek bodo v gozdu rasle palme

Ljubljanska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije je v sklopu tedna gozdov v Sračji dolini pri Črnučah ob potoku Črnušnica organizirala pestro dogajanje. Okoli 60 zaposlenih je pripravilo delavnice gozdne pedagogike, na katerih so otroci spoznavali gozd in gozdarstvo. Letošnjega dogodka se je udeležilo več kot 1000 otrok iz ljubljanskih šol in vrtcev.