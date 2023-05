V obdobju 30 dni od prve validacije bodo lahko osnovnošolci kupili do pet dnevnih vozovnic, dijaki, študenti, invalidi in upokojenci do deset vozovnic, drugi pa do 15 dnevnih vozovnic. Gaberšek je pojasnil, da bo sistem Centralka zaživel 1. julija, uporabnikom pa bo omogočal prijaznejše storitve, vezane tudi na Celebus.

Tako bo omogočeno, da sistem sam v določenem časovnem obdobju zazna, kdaj je uporabnik z doslej kupljenimi dnevnimi vozovnicami dosegel vrednost mesečne vozovnice, in mu v tem obdobju dodatnega koriščenja dnevnih vozovnic ne zaračunava več, kar pomeni, da bodo te vožnje do konca tekočega meseca brezplačne.

S tem bo uporabniku prihranjena vnaprejšnja kalkulacija, ali se mu za določeno obdobje splača v predprodaji kupiti mesečno oziroma tedensko vozovnico ali ne. Tako bo potreba po terminskih vozovnicah odpadla, je dejal Gaberšek. Uporabniki bodo lahko kupili tudi enkratno vozovnico na avtobusu za eno vožnjo, zanjo pa bo treba odšteti dva evra.