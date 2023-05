Tina G. ob 100 evrov?

V razpravo o odstranitvi nutrij iz naravnega okolja se je, kako pričakovano, vključila tudi najbolj izpostavljena zagovornica pravic živali, partnerica predsednika vlade Tina Gaber. Na družbenem omrežju je objavila videoposnetek, kako ljubkuje in hrani nutrije na obali Ljubljanice. S tem je za zavedanje pomena hranjenja divjih živali v naravnem okolju naredila zelo veliko. Zdaj namreč prav vsi vemo, da se divjih živali v naravnem okolju ne sme (!) hraniti. Še več, glede na obstoječ zakon bi Tina Gaber lahko v primeru, da bi se žival z njenimi priboljški bohnedaj zadušila ali zastrupila, tvegala kazen v višini od 2400 do 84.000 evrov. V vsakem primeru pa pričakujemo, da bodo slovenski vplivnici globo izdali mestni inšpektorji. V Ljubljani je namreč z odlokom prepovedano hraniti prostoživeče živali (golobe, nutrije in podobne), za kar je predpisana globa v višini 100 evrov. No, pa da vas vidimo.