Navadili smo se in kar prav se zdi, da v kleni podalpski kuhinji domala ni kosila brez solate, ki je največkrat sezonska. Po svetu so razširjeni trije osnovni načini uživanja tega praviloma najlažjega dela najobilnejšega dnevnega obroka. Pred, med in potem. Znano je, da denimo Francozi solato najraje pojedo najprej, Američani na koncu, Slovenci pa med obrokom. To je sploh zanimiva navada, ki nekoliko spominja na hecno hkratno uživanje zelenjavne juhe in palačink z marmelado, kar je v marsikaterem našem gospodinjstvu tako rekoč povsem normalno početje. Ampak sto ljudi, milijon okusov.

Tokrat si poglejmo zanimivo, sočno in okusno niško solato, ki imena ne nosi po srbskem Nišu, kot bi utegnili sklepati, ampak po francoski Nici. To sicer postane jasno, ko spoznamo njene sestavine. ​Salade niçoise, v lokalnem narečju salada nissarda, je tradicionalno pripravljena iz paradižnikov, trdo kuhanih jajc, oljk in sardonov ali tunine, prelita je z oljčnim oljem ali omako vinaigrette. Čislajo jo številni kuharski mojstri kot eno najboljših možnih kombinacij solatnih sestavin. Razvpiti Gordon Ramsay je denimo izjavil, da je to zagotovo najboljša poletna solata na svetu.

Pripravimo jo lahko s sveže popečeno ali konzervirano tunino, že desetletja pa se tradicionalisti in napredneži ne strinjajo o njenih pravilnih sestavinah: tradicionalisti denimo izključujejo vso kuhano zelenjavo. Sicer lahko vsebuje surovo rdečo papriko, šalotko, srčke artičok in drugo sezonsko surovo zelenjavo. Vključi se lahko surov stročji fižol, nabran spomladi, ko je še mlad in hrustljav. Kljub temu pa solato marsikje postrežejo s kuhanim stročjim fižolom in pečenim krompirjem.

Nekdanji župan Nice Jacques Médecin v svoji kuharski knjigi Cuisine Niçoise iz leta 1972 zahteva, da se niško solato postreže v leseni skledi, natrti s česnom, in izključuje kuhano zelenjavo: »Nikoli, nikoli, rotim vas, ne dodajte kuhanega krompirja ali katere koli druge kuhane zelenjave!« Zapisal je, da mora biti solata pretežno iz paradižnikov, trdo kuhanih jajc in inčunov ali tunine, vendar ne obojega. Vključil je še surove kumare, vijolične artičoke, zeleno papriko, fižol, mlado čebulo, črne oljke, baziliko in česen, ne pa tudi zelene solate in kisa. Verjel je namreč, da je niška solata pridelek sonca, zato mora biti živahna, s hrustljavimi, sladkimi okusi zelenjave Sredozemlja.

Teh smernic se velja držati, lahko pa si jo prilagodite. Pač ne bo povsem niška, ampak morda še malo kranjska, celjska ali novogoriška.

Niška solata s popečeno tunino in artičokami Sestavine za 4 porcije 300 g češnjevega paradižnika, 100 g listov (mlade) solate, 100 g zelene paprike, 100 g kumare, 100 g mlade čebule, 3 stroki česna, 150 g srčkov artičoke, 40 g črnih oljk, 300 g tunine (sveže ali iz konzerve), 10 filetov inčunov (po želji), 3 jajca, 1 dl oljčnega olja, morska sol, mlet poper Priprava 1. Jajca trdo skuhamo. Tunino rahlo naoljimo in zelo na hitro popečemo v ponvi tako, da znotraj ostane rožnata. Zadostovala bo dobra minuta na vsaki strani, sicer bo meso suho kot žagovina! Lahko si pomagamo tudi s tunino iz konzerve, a na račun kakovosti … Zelenjavo operemo. Paradižnik in papriko narežemo na koščke, kumaro na tenke rezine, ki jih rahlo posolimo. Čebulo z zelenjem vred narežemo na tanjše kolobarje. Česen nalistamo. 2. Na velik servirni krožnik ali v skledo razporedimo liste solate, na njih pa položimo koščke paradižnika in malo posolimo. V skledi posebej zmešamo rezine kumare, artičoke, papriko, česen in čebulo. Vse to čim bolj enakomerno razporedimo na paradižnike in solato. Rahlo solimo. 3. Pečeno in ohlajeno (ali konzervirano) tunino razkosamo, popramo in razdelimo po solati. Vse skupaj obložimo z rezinami ali četrtinkami jajc. Na vse to razporedimo še filete inčunov (po želji) in razkoščičene oljke. 4. Radodarno obrizgamo s čim bolj kakovostnim oljčnim oljem in po želji z malce kisa, po vrhu nameljemo še malce popra in takoj postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Kremna juha iz blitve in peteršilja Potrebujemo 300 g oprane blitve, 1 koren peteršilja, 1​ šopek peteršilja, 1 šop drobnjaka, 2 stroka česna, 1 dl smetane za kuhanje, oljčno olje, morsko sol in sveže zmlet poper. Priprava Koren peteršilja ostrgamo in narežemo, česen olupimo. Blitvi po potrebi porežemo debele peclje in liste natrgamo. Peteršilj vsujemo v lonec na malo olja, pristavimo in počasi pražimo 10-15 minut, vmes po potrebi prilijemo malce vode. Dodamo grobo narezan česen in ko ta zadiši, še natrgane liste blitve. Ko blitva popolnoma upade, dodamo liste peteršilja in drobnjak ter zalijemo s 7 dl vode. Premešamo in ko zavre, prilijemo smetano. Nato odstavimo in gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom. Postrežemo s krušnimi kockami ali parmezanom.