Elza Budau je začela prirejati tuja besedila za Akademski pevski zbor, kjer je pelo nekaj njenih prijateljev. Tekstopiscev je manjkalo, Jureta Robežnika je na Elzo opozoril Janez Martinc, in ko so neuspešno čakali, da tekst za Poletno noč na melodijo Mojmirja Sepeta napiše Gregor Strniša, dvakrat so morali celo prestaviti žirijo, je Robežnik predlagal Sepetu, naj vskoči 22-letna Elza Budau.

O Poletni noči nam je avtorica, sicer diplomirana arhitektka, povedala: »Uradno velja za moje prvo originalno besedilo za popevke in hkrati usodno zame. Namesto da bi projektirala vile, stolpnice, šole in morda še kaj, sem padla v popevkarske vode in ni mi žal. Njeni botri sta bili Beti Jurković in Marjana Deržaj. To so bili časi, ko sta bila pomembna glas in interpretacija. Dobra 'viža' in besedilo. Domišljen aranžma, odlična glasbena spremljava. Zdaj je žal vse kaj drugega. Špekulacija. Cirkus. In tudi zato je Poletna noč postala in ostala naša himna ljubezni. Večna.«