Madžarski parlament je novo različico zakona o zaščiti žvižgačev, ki ne vsebuje več homofobnega poglavja, sprejel s 147 glasovi za, šestimi proti, 30 poslancev se je glasovanja vzdržalo, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Skupine za človekove pravice na Madžarskem so trdile, da so bili prvotni ukrepi usmerjeni v spodbujanje razpoloženja proti pripadnikom LGBTQ+.

Zakon, ki bi omejil pravice istospolno usmerjenih in transseksualcev, je parlament, v katerem ima večino vladajoča stranka Fidesz desnega premierja Viktorja Orbana, potrdil prejšnji mesec, vendar je predsednica Katalin Novak sprejetje zakona zavrnila. Ob tem je pojasnila, da besedilo zakona ni skladno s pravom EU, ki naj bi ščitilo žvižgače v institucijah in podjetjih.

Poleg določb za zaščito državljanov, ki želijo opozoriti na zlorabe in kršitve zakona v institucijah in podjetjih, je zakon vseboval tudi člen, ki je državljanom omogočal, da prijavijo zlorabe "temeljnih vrednost in pravic", omenjenih v ustavi, v interesu "zaščite madžarskega načina življenja". Zakon bi tako po poročanju tujih tiskovnih agencij omogočil anonimno prijavo istospolnih parov, ki skupaj vzgajajo otroke.

To je bilo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prvič od leta 2010, odkar je na oblasti premier Orban, da je kak predsednik države nasprotoval zakonu, pomembnemu za Orbanovo konservativno ideologijo. Predsednica Novak sicer tako kot njeni predhodniki po letu 2010 prihaja iz Orbanove stranke Fidesz.

Madžarska je bila v preteklosti zaradi sprejetja vrste predpisov, s katerimi je uzakonila številne prepovedi in omejitve glede vsebin, ki spodbujajo ali prikazujejo identificiranje z drugačno identiteto od tiste, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost, deležna kritik Bruslja.

Evropska komisija je zaradi neodzivnosti Budimpešte proti Madžarski sprožila postopek ugotavljanja kršitev prava EU, nato pa decembra lani vložila tudi tožbo pred Sodiščem EU. Tožbi se je pridružilo 15 držav članic EU, podporo pa ji je med drugim napovedala tudi Slovenija.