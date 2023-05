Vodstvo Fursa je v ponedeljek izdalo sklep o podrobnem obsegu delovnih nalog in načinu opravljanja dela zaposlenih med stavko, so danes za STA ponovili na Fursu. Stavka poteka v skladu z navodili stavkovnega odbora, ta pa mora pri tem sodelovati z vodstvom, so dodali.

Zakon o finančni upravi namreč določa, da je pravica do stavke uslužbencev finančne uprave omejena, zato mora Furs tudi med stavko zagotoviti opravljanje nujnih del in nalog iz svoje pristojnosti. Skladno s tem morajo biti opravljena vsa dela, ki omogočajo nemoteno finančno poslovanje države, zagotovljeno mora biti delovanje blagovnega prometa in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.

Na Fursu so med temi deli izpostavili zagotavljanje delovanja informacijskega sistema, izdajanje raznih nujnih potrdil in listin, ustavitev izvršb v primeru poravnave dolga, izvedbo javnih dražb, ki jih ni možno odložiti, izvajanje vračil dajatev, da ne bi bila povzročena hujša škoda davčnim zavezancem, izvajanje carinskih postopkov in kontrol, odkrivanje prekrškov v carinskih in trošarinski postopkih in podobno.

V zvezi z zahtevami sindikata so navedli, da jih obravnava posebna pogajalska skupina, »ki jo je imenovala vlada in v kateri sodeluje tudi vodstvo Finančne uprave RS«.

Predsednik Sindikata carinikov Slovenije Dušan Pečnik je medtem v ponedeljek za STA dejal, da ločenih pogajanj za njihovo skupino javnih uslužbencev ni, da pa so zdaj predvsem v pričakovanju izsledkov centralnih pogajanj za javni sektor. Prihodnji ponedeljek pričakujejo določene odgovore o odpravi plačnih nesorazmerij, od tega pa bodo, tako sindikalist, odvisne tudi njihove nadaljnje aktivnosti.

V sindikatu carinikov so sicer najprej stavko napovedali za 13. februar, a so jo nekaj dni prej zamrznili z napovedjo, da bodo počakali na rezultat pogajanj o plačni reformi javnega sektorja. Ker napredka ni bilo, so stavko v ponedeljek odmrznili.

Poleg dviga izhodiščnih plač za pet plačnih razredov za vse uslužbence Fursa zahtevajo štiriodstotni dodatek k bruto plači zaradi zakonske določbe, da uslužbenci finančne uprave ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive z nalogami finančne uprave, ter dejavnosti, ki pomenijo navzkrižje interesov po zakonu o javnih uslužbencih ali drugem zakonu.

Še en štiriodstotni dodatek želijo zaradi določbe, da mora Furs zaradi posebnega pomena nemotenega finančnega poslovanja države, zagotavljanja blagovnega prometa in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti tudi med stavko zagotoviti opravljanje nujnih del in nalog iz svoje pristojnosti.

Pričakujejo tudi razširitev nabora upravičencev dodatnega pokojninskega zavarovanja na vse pooblaščene uradne osebe na Fursu, nezgodno zavarovanje za vse uslužbence Fursa, pogajanja in podpis panožne pogodbe za uslužbence Fursa ter intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture zaposlenih, sistem štipendiranja in karierni razvoj zaposlenih.