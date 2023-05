Fajon je obisk v Hanoju izkoristila tudi za promocijo slovenske kandidature za nestalno članico v Varnostnem svetu ZN v letih 2024 in 2025. O prioritetah se je ministrica ločeno pogovarjala na srečanju z veleposlaniki azijsko-pacifiške skupine, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Ministrica Fajon in njen vietnamski kolega Bui sta govorila predvsem o krepitvi odnosov med državama, tako na političnem kot gospodarskem področju. V ta namen sta podpisala memorandum o sodelovanju, ki je nov korak na poti k tesnejšemu sodelovanju na različnih področjih, od gospodarstva do kulture, so sporočili na slovenskem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

»Veseli me, da smo z obiskom v Vietnamu odprli novo poglavje v dvostranskih odnosih med Slovenijo in Vietnamom. Interes za krepitev gospodarskega sodelovanja je obojestranski, kar potrjuje zanimanje vietnamske strani za slovenska podjetja, ki so me spremljala na poti,« je dejala Fajon. Zanimanje po njenih besedah ne vlada le za koprsko pristanišče, ki za jugovzhodno Azijo predstavlja vrata v Evropo, temveč tudi za druga podjetja in potencial Slovenije na področju zelenega prehoda in digitalizacije.

Slovenija je za Vietnam, ki postaja pomembna gospodarska in strateška sila jugovzhodne Azije, zanimiva kot poslovna in turistična destinacija. »Verjamem, da bomo že v naslednjem letu, ko obeležujemo 30. obletnico diplomatskih odnosov med Slovenijo in Vietnamom, imeli konkretne rezultate,« je ob robu srečanja povedala Fajon.

Ministra sta v želji po krepitvi gospodarskih vezi potrdila, da bo oktobra v Sloveniji potekalo 3. zasedanje mešane gospodarske komisije. Korak bližje k tesnejšemu sodelovanju pa predstavlja tudi skorajšnje odprtje generalnega konzulata v Hošiminhu, so še sporočili na slovenskem zunanjem ministrstvu.

Fajon se je srečala tudi z vietnamskim ministrom za industrijo in trgovino Nguyen Hong Dienom, sicer sopredsedujočim mešani gospodarski komisiji. Strinjala sta se, da predvsem na področjih visoke tehnologije, transporta, logistike, infrastrukture ter zelene in digitalne preobrazbe obstaja veliko priložnosti za vzpostavitev ali nadgradnjo gospodarskega sodelovanja. Svoje dejavnosti in interes za delovanje na vietnamskem trgu so pristojnemu ministru v Hanoju predstavili tudi predstavniki slovenskih podjetij.

Vodja slovenske diplomacije je obisk v Vietnamu sklenila s srečanjem s predsednikom vietnamske vlade Pham Minh Chinhom, ki je ministrici čestital za "velik napredek, ki ga je Slovenija dosegla v zadnjih 30 letih". Sogovornika sta poudarila pomen sodelovanja v spopadanju z globalnimi izzivi in zavezo obeh držav k spoštovanju mednarodnega prava, miru in stabilnosti.

Fajon bo po Vietnamu v sredo obiskala še Indonezijo, kjer se bo v prestolnici Džakarta srečala z gostiteljico, indonezijsko zunanjo ministrico Retno Marsudi, generalnim sekretarjem Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) Kaom Kimom Hournom ter s predsednikom indonezijske gospodarske zbornice Arsjadom Rasjidom.