Promet je bil zaradi vdora ljudi na pisto prekinjen med okoli 11.30 in 12.40. V tem času sedem letal ni moglo pristati na letališču in so bila preusmerjena v Zürich in Lyon, je po poročanju AFP navedlo ženevsko letališče.

Okoljevarstvene organizacije Greenpeace, Stay Grounded, Scientist Rebellion in Extinction Rebellion so v skupnem sporočili zapisale, da je okoli 100 podnebnih aktivistov iz 17 držav zmotilo prodajni sejem zasebnih reaktivnih letal European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE).

Posredovalo je okoli deset policistov, ki so odstranili protestnike, vključno s tistimi, ki so se priklenili na letala, AFP navaja poročanje tiskovne agencije ATS.

Na ženevski policiji so AFP povedali, da je bilo pridržanih okoli 80 oseb.

Protestniki so glede na fotografije, objavljene na družbenih omrežjih, s transparenti zahtevali prepoved uporabe zasebnih reaktivnih letal, nekatera letala so polepili z opozorili, podobnimi tistim na škatlicah cigaret, in sicer da gre za "strupene predmete".

»Ženevsko letališče je med letališči z največ prometa zasebnih reaktivnih letal v Evropi,« je v izjavi zapisal predsednik organizacije Extinction Rebellion Geneva Joel Perret in dodal, da je treba drastično zmanjšati letalski promet, da bi ustavili podnebno katastrofo in uničenje življenja. »Prvi korak je prepoved zasebnih reaktivnih letal,« je poudaril.

Letališče Cointrin v Ženevi je drugo največje v Švici, za züriškim. Lani je prek ženevskega letališča potovalo več kot 14 milijonov potnikov, navaja AFP.