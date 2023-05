V Ljubljani bo imela Knjižnica pod krošnjami osem enot, od tega eno novo specializirano na temo religij in verstev sveta na vrtu Muslimanskega kulturnega centra in eno, ki se na povabilo Mestne občine Ljubljana vsako leto odpre v času festivala Junij v Ljubljani v parku Zvezda.

Nova pa bo letos tudi enota na Knežaku, s katero bodo upravljali na Kmetiji Slavec. Poleg Ljubljane in Knežaka bodo enote Knjižnice pod krošnjami delovale še v Jurovskem dolu, Kropi, Kanalu ob Soči, Lendavi, Logatcu, Novem mestu, Novi Gorici, Polhovem Gradcu, Polšniku, Rašici, Ribnici, Radgoni, Veliki planini in Vrhniki.

Kot so zapisali v zavodu Divja misel, za bralnimi enotami stojijo številne lokalne partnerske organizacije, ki s podporo lokalnih partnerjev in financerjev skrbijo za izvedbo v svojem kraju. Raznoliko množico organizacij in posameznikov na nacionalni ravni pa s podporo Javne agencije za knjigo RS (Jak) koordinira ekipa zavoda Divja misel. Knjižnica pod krošnjami tudi od vsega začetka tesno sodeluje s slovenskimi založbami, ki vsako sezono donirajo številne aktualne izdaje.

Gaja Naja Rojec, ki projekt četrto leto vodi in koordinira na nacionalni ravni, je ob pričetku letošnje sezone povedala, da letos izpostavljajo osveženo celostno podobo in novo spletno stran, ki so jo s podporo Jaka ustvarili v sodelovanju z oblikovalskim studiom Kruh in ilustratorko Terezo Prepadnik. »Že 19. sezono projekta, ki je dobro prepoznan in v številnih krajih globoko ukoreninjen, tako odpiramo s svežim zagonom. O smiselnosti in priljubljenosti Knjižnice pod krošnjami ter o raznolikosti naše partnerske mreže pričata tudi dva nova bralna otoka, ki ju letos vzpostavljamo in ki sta nastala na pobudo novih partnerjev,« je dodala.

Enote Knjižnice pod krošnjami se med seboj razlikujejo tako po obsegu delovanja kot po vsebini, večinoma pa obratujejo skozi vse poletje in na tedenski ravni. Na ta način se lahko vzpostavijo in zaživijo kot prostori branj in srečevanj, kamor je mogoče zahajati redno. In če živahna prestolnica potrebuje mirne kotičke za branje in sanjarjenje, manjšim krajem bralni otoki ponujajo tudi prostor za pestro literarno dogajanje in druženje, piše na spletni strani Knjižnice pod krošnjami.

Ideja branja na prostem se je sicer leta 2004 porodila vodji zavoda Divja Misel Tini Popovič. Iz poskusne izvedbe v parku Tivoli ob koncu tedna v času glasbenega festivala se je projekt na pobudo takratnega vodstva Turizma Ljubljana za celo poletje postavil na Trnovski plaži, kasneje pa, najprej v Ljubljani in nato v drugih krajih, razrasel v razvejano mrežo bralnih enot.

Tina Popovič je pred pričetkom letošnje sezone Knjižnice pod krošnjami povedala: »Branje knjig je ena najbolj enostavnih in zanimivih aktivnosti, ki jih lahko brezplačno izvajamo v svojem prostem času. Kljub temu je branje knjig tudi ena bolj zahtevnih dejavnosti. Najti čas in mir in prostor za branje knjig se vse bolj zdi luksuz. In ta luksuz pod številne krošnje poleti že 19. leto zapored prinaša Knjižnica pod krošnjami.«