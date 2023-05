Kot so danes sporočili iz Avto-moto zveze Slovenije (AMZS), so sintetična goriva preizkušali v testnem laboratoriju nemškega avtomobilističnega združenja ADAC s petimi različnimi avtomobili. Pri analiziranju kemičnih lastnosti preskušenih goriv so ugotovili, da so razlike večje pri dizelskih kot bencinskih gorivih. Sintetični bencin namreč ustreza trenutno veljavnemu standardu, zato ga lahko vsi avtomobili z bencinskim motorjem uporabljajo že zdaj.

Meritve izpušnih plinov so pokazale, da izpusti škodljivih snovi pri sintetičnih gorivih niso večji kot pri fosilnih gorivih, temveč so v večini primerov za nekaj odstotkov manjši. »Ob takšnih rezultatih je vseeno treba poudariti, da smo morali uporabiti prototipna alternativna goriva, ki jih še ne moremo kupiti na prostem trgu. To pomeni, da imajo izdelovalci tovrstnih goriv v prihodnosti priložnost, da sintetična goriva še izboljšajo, s tem pa dodatno zmanjšajo škodljive izpuste,« je dejal odgovorni urednik Motorevije, ki jo izdaja AMZS, Blaž Poženel.

Kot je ocenil, bi lahko sintetična goriva odigrala pomembno vlogo pri mobilnosti prihodnosti, a ne tako velike, kot ocenjujejo nekateri odločevalci. »Postopno uvajanje sintetičnih goriv na trg in hkratno postopno uveljavljanje električne mobilnosti se zdi trenutno najbolj učinkovit recept za čistejše okolje - če seveda želimo ohraniti trenutno mobilnostno svobodo. Neznanka je le cena sintetičnih goriv, ki se trenutno giblje med štirimi in šestimi evri za liter,« je dodal.

Pogon izključno s sintetičnimi gorivi je namreč pogoj, pod katerim bo mogoče na podlagi marca sprejete uredbe EU po letu 2035 prodajati nova vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem. S takšno izjemo je podporo pogojevala Nemčija.

Sintetična goriva bodo pridobivali iz ogljikovega dioksida z uporabo zelene energije. Postopek poteka tako, da s pomočjo elektrolize najprej ločijo vodo na kisik in vodik, nato pa vodik zmešajo z ogljikovim dioksidom, ki ga pridobijo bodisi iz industrijskih postopkov ali z zajemanjem iz zraka.

S takšnim mešanjem nato nastane sintetični metanol. Tega rafinirajo v sintetično bencinsko ali dizelsko gorivo, ki lahko poganja motorje z notranjim zgorevanjem. Pri tem se ogljikov dioksid porabi, namesto da bi končal v ozračju, kar se sicer dogaja pri klasičnih gorivih.