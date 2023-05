Omenjeni španski časnik se sklicuje na poročanje ameriškega medija ESPN, ki je zapisal, da se je 18-letni in 197 cm visoki Vide dogovoril za prestop na univerzo UCLA, ki je z enajstimi naslovi absolutna rekorderka v ligi NCAA.

Na drugem mestu je Kentucky z osmimi zmagami, na tretjem North Carolina s šestimi, po pet zmag pa imajo univerze Duke, UConn in Indiana.

Za kalifornijsko univerzo, ki je zadnji naslov osvojila 1995, so igrali številni imenitni igralci, kot so Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton, Reggie Miller in mnogi drugi.

Vide je bil na nedavnem turnirju Next Generation, ki je potekal istočasno s članskim "final fourom" v Kaunasu, na treh od štirih tekem najboljši strelec zasedbe iz španske prestolnice. Barceloni je nasul 27 točk, Panathinaikosu 20, Crveni zvezdi 19, v finalu proti mešani ekipi Next Generation (71:60) pa prav tako 19.

V članski konkurenci je smetano prav tako pobrala zasedba iz španske prestolnice. Po polfinalni zmagi nad Barcelono je v finalu ugnala še grški Olympiacos iz Pireja.