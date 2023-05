Denver je četrto tekmo finala zahodne konference v Crypto.com Areni v Los Angelesu dobil z izidom 113:111 ter se prvič v zgodovini franšize uvrstil v finale elitnega severnoameriškega košarkarskega prvenstva.

V vrstah zlatih zrn je bil najboljši Srb Nikola Jokić. Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA je tekmo končal s 30 točkami, potem ko so Nuggets izničili 15 točk zaostanka ob polčasu. Jokić je ob tem dodal še 14 skokov in 13 asistenc.

Prvi zvezdnik jezernikov LeBron James je sicer tekmo končal s 40 točkami, 10 skoki in devetimi asistencami, a je ostal brez zmage.

Zdelo se je, da bo James sam ohranil sezono Lakersov pri življenju, potem ko je dosegel 31 točk v veličastni predstavi v prvem polčasu, zaradi česar so domači ob polčasu vodili s 73:58.

Toda Jokić je v tretji četrtini vodil napad Nuggetsov, ki je ponovno oživel, in dosegel 13 točk, medtem ko so prvi nosilci zahodne konference ugnali Lakerse s 36:16 in uničili upanje jezernikov.

V dramatičnem finalu četrte četrtine je nato Jokić popeljal Denver do zmage. Pred koncem je imel James še zadnjo priložnost, da izenači in izsili podaljšek, a tokrat Fortuna ni bila na strani LA Lakers.

Denver sodi v skupino 11 moštev v ligi NBA, ki še nikoli niso osvojila naslova NBA. Košarkarji iz Kolorada se bodo v finalu pomerili z zmagovalcem obračuna vzhodne obale ZDA. Miami Heat vodi s 3:0 v zmagah proti Boston Celtics.

Član Denverja je slovenski košarkar Vlatko Čančar. Koprčan tudi tokrat ni dobil priložnosti za igro in ni sodeloval pri odločilni tekmi Denverja.