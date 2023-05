Nizozemska za čimprejšnji začetek urjenja ukrajinskih pilotov na letalih F-16

Potem ko so ZDA pretekli teden dale zeleno luč za urjenje ukrajinskih pilotov na bojnih letalih F-16, zdaj več zahodnih zaveznic dokončuje načrte za to, je danes povedala nizozemska obrambna ministrica Kajsa Ollongren. Ob prihodu na zasedanje obrambnih ministrov EU v Bruslju se je zavzela za to, da bi urjenje začeli čim prej.