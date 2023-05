»Doseči moramo soglasje, kako v javnem zdravstvenem sistemu zagotoviti pravočasno, kakovostno in dostopno zdravstvo za vse. Hkrati pa pričakujem, da se bo kršenje človekovih pravic državljank in državljanov, ki nimajo urejenega dostopa do zdravstvenih storitev oziroma osebnega zdravnika, čim prej uredilo,« je v uvodnem nagovoru na prvem predsedničinem forumu, ki poteka na temo zdravstva, povedala predsednica Pirc Musar.

Spomnila je, da je odprtih vprašanj veliko, na mizi so analize, ugotovitve strateških svetov, priporočila in mnenja različnih institucij, društev, strokovnjakov, posameznikov, izvajalcev in uporabnikov. Izpostavila je, da je nujno poenotiti stališča in začeti z uvajanjem vseh ukrepov, ki vodijo k večji varnosti za paciente in k večji kakovosti njihove obravnave.

»Vsi se strinjamo, da moramo zagotoviti močno javno zdravstvo, ki ga dopolnjujejo koncesionarji in zasebniki. Že več kot 30 let čakamo na reforme, zato hitenje brez razprav in poenotenja ne bi prineslo pričakovanih rezultatov,« je še dejala in obljubila, da se bo za dobre rešitve zavzemala tudi ob morebitni menjavi vlade, saj si, kot je dejala, Slovenija »nedvomno zasluži več in bolje«.

S tem se je strinjal tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je dejal, da nadgradnja zdravstvenega sistema v povezavi s sistemom socialnega varstva ne bo možna brez nacionalnega konsenza vseh deležnikov, interesnih skupin ter leve in desne politike. »Če ne bomo skupaj sprejeli rešitev in zakonodajnih sprememb, nam ne bo uspelo in Slovenci si tega ne zaslužimo,« je dejal.

Dodal je, da je zdravstveni sistem, kot smo ga poznali leta 2019, samo še zgodovina. Po epidemiji covida-19 so se namreč razmere povsod drastično spremenile, celo najboljši zdravstveni sistemi pokajo po šivih, Slovenija ni tukaj izjema. Izpostavil je tri ključne izzive; denar, kadre in dejstvo, da smo postali dolgoživa družba. Obljubil je, da je na forumu z ekipo zato, da posluša.

Na forumu sodelujejo ugledni strokovnjaki s področja zdravstva, politike ter predstavniki civilne družbe, ki bodo skupaj razpravljali o aktualnih temah na področju zdravstva in predlagali rešitve za izboljšanje stanja. Udeležujeta se ga tudi predstavnika opozicije, poslanca Jelka Godec (SDS) in Janez Cigler Kralj (NSi).

Program foruma je razdeljen na tri glavne tematske sklope, ki bodo namenjeni demografski sliki, učinkoviti organizaciji in upravljanju ter racionalizaciji za večjo učinkovitost.

To je sicer prvi predsedničin forum. Gre za obliko razprav, ki jih je že v začetku mandata napovedala Pirc Musar, dotikale pa se bodo strateško pomembnih tem za prihodnost Slovenije, ki jih skorajda ni mogoče urediti v enem mandatu.

Področje zdravstva je izbrala za temo prvega foruma, ker gre za eno od temeljnih strateških področij. Pred forumom je že opravila številne pogovore, v nadaljevanju pa načrtuje tudi obiske zdravstvenih ustanov, je napovedala predsednica.