Nekaterim se še vedno zdi, da solata ne more biti samostojen obrok. Če v njej združimo odlične okuse in jo napolnimo z veliko zelenjave in proteinov, tudi solata lahko lepo nasiti in zadovolji. V tej solati je OH del obroka priložen poleg v obliki kruha, lahko pa OH dodate tudi v solato – kuhane testenine, riž, ješprenjček, kuskus …

Ena najboljših lastnostih te mega solate je, da lahko izberete katero koli zelenjavo(paprike, paradižnik, različne solate …), katere koli proteine (katero koli pečeno ali kuhano meso, drug sir (recimo kozji sir ali feto), lahko v solato umašate ribe (tuno, lososa, gambere …). Če želite vegetarijansko solato, piščanca enostavno zamenjajte za kuhano/popečeno čičeriko ali stročji fižol.

Hitro pripravljeni obroki so res čudoviti v tistih dneh, ko nimate ne časa, ne potrpljenja za dolgo kuhanje. Ta solata se hitro pripravi, ne potrebujete posebnega znanja ali kuharskih pripomočkov, pa še fantastičnega okusa je. Ker se vse pripravi res hitro, nekega pretiranega pripravljanja vnaprej ne potrebujete, lahko pa vnaprej pripravite solato. To operite, osušite in hranite v hladilniku nekaj dni, poleg naj bo kuhinjska brisača, da vpije vlago v hladilniku.

Sestavine v tej solati so naslednje:

Zelenjava – Zelena solata, korenje, por, vložene in seveda že kuhane artičoke in koruza iz konzerve. Lahko uporabite tudi motovilec, berivko, špinačo, rukolo, radič …

Proteini – Piščanec, mocarelice in trdo kuhana jajca. Uporabite lahko katero koli kuhano ali pečeno meso, tunino ali lososa ali gambere … Če bi vegetarijansko solato, izpustite meso in dodajte čičeriko, stročji fižol …

Gorčični preliv – V tem prelivu se nahaja gorčica, limonin sok, jabolčni kis, sol in poper ter sušeni česen, bazilika in origano ter svež peteršilj. Uporabite lahko tudi svežo baziliko ali meto ali pa sveže dišavnice izpustite. Lahko izpustite tudi gorčico, če vam njen okus ni všeč. Uporabite lahko kateri koli kis in izpustite tudi limono.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 lačni osebi)

Zelenjava:

1 glavica zelene solate (lahko tudi motovilec, rukola, špinača, radič …)

2 manjša korenja

1 majhna konzerva kuhane koruze (približno 140 g)

1 kozarček vloženih artičok (približno 200 g)

1 košček pora (neobvezno; lahko tudi rdeča čebula, šalotka ali pač nič)

Proteini:

2 tanka kosa piščančjih prsi (ali 2 kosa zgornjih beder brez kože in kosti)

2 žlici začimbne mešanice steak (ali le sol in poper po okusu)

1 žlica olja za peko mesa

2 jajci

1 pest mocarelic (približno 125 g)

Sestavine za preliv:

80 ml (olivnega) olja

1 žlica jabolčnega kisa (lahko tudi vinski kis)

2 žlici limoninega soka (oz. po okusu; lahko tudi le več kisa)

1/2 žličke bazilike

1/2 žličke origana

1/4 žličke česna

1/4 žličke popra

1/2 žličke soli

2 vejici svežega peteršilja

2 žlici vode (oz. po potrebi)

PRIPRAVA

Solato operite in osušite. Korenje po potrebi olupite in nato naribajte. Koruzo splaknite in dobro odcedite. Por dobro očistite in narežite na majhne koščke. Artičoke odcedite iz kozarčka – če je olje v katerem so artičoke dobro, ga lahko uporabite za pripravo preliva.

Jajca kuhajte v vreli (z nekaj kapljicami kisa za lažje lupljenje) približno 7 minut, nato pa olupite in narežite. Kroglice mocarelic narežite na polovičke. Piščanca potresite z začimbami, nato pa specite na dobri žlici olja približno 4 minute na stran. Pečenega narežite na rezine.

S sestavinami za preliv pripravite kremni preliv. Sestavine skupaj dobro zmešajte z vilico ali metlico, lahko pa jih zmiksate v mikserju.

Zelenjavo položite na velik krožnik ali v skledo, dodajte proteine, vse prelijte s prelivom in nežno premešajte.

Solato postrezite takoj, super je s kosom kruh.