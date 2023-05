V sredo bo spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno. Že zjutraj in dopoldne bodo nastajale krajevne plohe, pogostejše pa bodo sredi dneva in popoldne, ko bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 18 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek zjutraj ali dopoldne se bo delno zjasnilo, čez dan bo možna kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo sončno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Balkanom in osrednjim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. Hladna fronta se severno od Alp iznad Nemčije pomika proti vzhodu. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno in razmeroma toplo vreme. Popoldne bo občasno več spremenljive oblačnosti, predvsem v Alpah bodo krajevne plohe in nevihte. V sredo bo ob Jadranu ter v Furlaniji sončno in večinoma suho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo plohe in nevihte, ki jih bo več v Alpah.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden, popoldne pa se bo obremenitev povečala. V sredo bodo razmere obremenilne za veliko ljudi.