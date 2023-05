Za kolesarji na 106. kolesarski dirki po Italiji je drugi, zadnji dan počitka. Kolesarji na prost dan večinoma počivajo, a povsem se kolesu ne izognejo. Vsaka ekipa opravi rutinsko kratko vožnjo za trening, saj morajo mišice v telesu ostati napete in ne sme priti do zakislitve. Preostanek dneva je nato večinoma namenjen počitku, druženju z najbližjimi in medijskih obveznostim. Pri slednjem so tokrat razočarali pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma, za katero vozi slovenski as Primož Roglič, ki ima na tretjem mestu skupnega seštevka odlično priložnost, da postane kralj Gira.

»Obveščam vas, da v ponedeljek ekipa nima v načrtu nobenih medijskih obveznosti in kolesarji ne bodo na voljo za pogovore,« je slovenskim medijem že v nedeljo zvečer sporočil predstavnik Jumbo-Visme za medije Ard Bierens. »Odločitev, ki jo kot kolesar razumem, a lahko prinese tudi veliko slabega, če se bo o tem preveč pisalo. Vsaka obveznost kolesarju predstavlja stres in tako bodo zagotovo privarčevali nekaj energije. Po drugi strani je res, da morata šport in športno novinarstvo delovati vzajemno. Nenazadnje tudi 15-minutna novinarska konferenca ne vzame pretirano veliko energije,« po eni strani razume in hkrati kritizira odločitev nekdanji vrhunski slovenski kolesar Jani Brajkovič. Tudi pri nizozemskem moštvu so na koncu malce popustili, slovenski as pa je za STA povedal: »Razpoloženje je super, položaj in stvari so, kakršne so. Vsak ima svoje probleme. Če smo še tu, je vse mogoče in nasmejani odhajamo novim izzivom naproti,« je bil kratek Primož Roglič.

Nezanimivo je bilo zgolj za navijače

Drugi teden Gira se je sicer začel z odstopom vodilnega kolesarja na dirki Remca Evenepoela (Soudal-Quick Step), ki je bil pozitiven na testiranju na covid. Rožnato majico vodilnega je tako po sili razmer prevzel Geraint Thomas, ki jo je držal vse do sobote, ko jo je po izjemni ekipni taktiki predal nenevarnemu Brunu Armirailu (Groupama-FDJ). Čeprav so bile na sporedu številne zahtevne etape, do pravih bojev za rožnato majico tudi v drugem tednu ni prišlo.

»Za gledalce so res morda manjkali pravi boji na cesti, a za kolesarji je izjemno naporen teden. Vseskozi je bilo slabo vreme, kar od kolesarja zahteva 100-odstotno pozornost. Zgodili so se številni padci in to je psihično zelo zahtevno. Ti dogodki bodo vsekakor pustili posledice v zadnjem tednu,« je prepričan Belokranjec, ki izpostavi še majhne razlike. »Po odstopu Evenepoela so razlike v skupni razvrstitvi izjemno majhne. Res je zadnji teden zelo naporen in se ga vsi bojijo, predvsem pa gre za izenačenost. Nihče si ne želi izstreliti praznega naboja. V kolesarstvu je tako kot v življenju ali poslu. Ne smeš si želeti preveč. Če želiš zmagati na vsaki etapi in dominirati na dirki, se hitro zgodi, da se vsi obrnejo proti tebi, četudi sami s tem ne bodo pridobili nič,« dirkanje brez napadov dojema Brajkovič. »Tadej Pogačar ima drugačen način dirkanja, kot ga imata Primož Roglič in Geraint Thomas. Predvsem pa je bil pred dvema letoma na Touru vsaj za dva razreda boljši in si je lahko privoščil zgodnji napad. Pri tako majhnih razlikah v skupnem seštevku pa je vsako takšno početje tvegano,« je še prepričan zmagovalec sedmih profesionalnih dirk v karieri.

Že danes bo zanimivo

Kolesarje čaka zelo naporna etapa s petimi kategoriziranimi vzponi, tudi zaključnim na Monte Bondone (21,4 km, 6,7 odstotka). »Po dnevu premora se lahko zgodi, da ima kateri od kolesarjev slab dan in to nasprotne ekipe želijo izkoristiti. Možno je, da se bo to zgodilo tudi danes. Pričakujem, da se bo tako začelo tudi pravo dirkanje. Seveda je tukaj še zaključni kronometer, ko bodo kolesarji sami odločali, kdo je najboljši. Ampak preveč taktiziranja pomeni tudi priložnost za presenečenje. Prepričan sem, da bodo vsi želeli izkoristiti ponujeno,« razburljiv teden napoveduje Jani Brajkovič, ki še enkrat razloži potezo Ineosa o predaji majice. »Ne gre samo za medijske obveznosti po tekmi nosilca majice, ampak za celotno ekipo. Ko nosiš majico vodilnega, se vsi prilagajajo tebi. Ko se na dirki nekaj zgodi, vsi gledajo ekipo vodilnega. To predstavlja veliko breme in porabo energije. Poteza Ineosa je povsem razumljiva,« sklene Belokranjec.