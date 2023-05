Realu Madridu je v letošnji sezoni evrolige uspel izjemen podvig. Ne le, da so se v četrtfinalu proti Partizanu izvlekli iz praktično nemogoče situacije in nekaj podobnega ponovili tudi v finalu proti Olympiakosu. Celoten zaključni turnir v Kaunasu so odigrali brez kaznovanega Guerschona Yabuseleja in poškodovanih Vincenta Poiriera in Gabriela Decka. Ko je bilo najbolj potrebno, sta kraljevemu klubu v pomoč priskočila najbolj izkušena moža. 36-letni Sergio Rodriguez je izjemno vodil moštvo, 35-letni Sergio Llull pa je v roke dobil žogo v zadnjem napadu, kljub temu, da pred tem ni dosegel niti točke. Slavju nekdanjih soigralcev se je na nek način pridružil tudi slovenski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić, saj je bil v slačilnici po tekmi prek video klica ves čas na vezi z Rudyjem Fernandezom.

Čeprav se ga v letošnji sezoni ni veliko omenjalo, ima veliko zaslug za zmagoslavje Reala Madrida trener Chus Mateo. Osem let je bil pomočnik Pablu Lasu, nato pa čez noč stopil v njegove izjemno velike čevlje. Marsikdo je bil prepričan, da je bila izbira kraljevega kluba napačna, a je jasno, da se pri takšnem velikanu stvari ne zgodijo naključno. Mateo je stkal pristne vezi z igralci, kar je na koncu pripeljalo do evroligaške lovorike. »Želel bi izpostaviti našega trenerja. Od prvega dne je verjel v nas. Verjemite, da ni lahko biti glavni trener Reala Madrida. V moštvu imate same alfa samce, ki vsi mislimo, da bi morali biti nosilci. Povezal nas je v celoto, a bolj kot to je pomembno, da je izjemen človek. Mediji ga nikoli niste izpostavljali. Ko ste pisali o ostalih moštvih, ste vedno poudarjali vloge trenerjev, pri Realu Madridu pa ne. Zato sem še toliko bolj vesel zanj,« je na novinarski konferenci razpredal najkoristnejši igralec (MVP) zaključnega turnirja Edy Tavares in s tem Chusa Matea, ki je sedel poleg njega, spravil do solz.

Zmagoslavje Reala Madrida je odmevalo tudi na področju nekdanje Jugoslavije, saj v španskem moštvu igrata Hrvat Mario Hezonja in reprezentant BiH Džanan Musa. Prvi je k zmagi prispeval 12, drugi šest točk. »Najbolj noro pri vsem skupaj je, da bi moral jaz postaviti blok Llullu in nato dobiti žogo. Čakal sem, a nato pomislil, da ima stvari v rokah legenda košarke, ki ve, kaj narediti v takšnih trenutkih. Razširili smo raketo in mu pustili, da čara. Neverjetno. Že drugič ali tretjič sem bil v živo prisoten njegovim vragolijam, kot nasprotnik pa še večkrat. A hvala bogu sem zdaj njegov soigralec,« se je smejalo Mariu Hezonji.

Za enega glavnih junakov zmage Sergia Rodrigueza je bil to že osmi zaključni turnir v karieri in tretja zmaga v evroligi. Ko je bilo najbolj potrebno, je z mirnim vodenjem soigralce peljal do zmage. »Zelo sem utrujen, saj je bil tokratni zaključni turnir resnično naporen. A vse je lažje, ko uživaš v tem, kar delaš. Ko bom prišel domov, si bom tekmo z veseljem ogledal še enkrat, saj mi ni povsem jasno, kako nam je vse skupaj uspelo,« je iskreno priznal Sergio Rodriguez, ki je kot velik športnik nekaj besed tolažbe namenil tudi poražencu v finalu. »Naslov prvaka evrolige sem osvojil šele na mojem četrtem zaključnem turnirju. Pred tem sem dvakrat klonil v finalu. Ni lahko. Ponosen sem, da sem dvakrat zmagal z Realom Madridom in enkrat s CSKA ter da sem osemkrat nastopil na zaključnem turnirju. Potrebno je vztrajati in prepričan sem, da pri Olympiakosu to dobro vedo.«