Večina klubov se financira s posojili

Olimpija z dvojno krono, Celje z naslovom podprvaka in Domžale z uvrstitvijo v kvalifikacije za konferenčno ligo so veliki zmagovalci. Maribor s šele tretjim mestom, Mura in Koper brez Evrope in Tabor z izpadom v drugo ligo so poraženci. Takšen je razplet 32. državnega prvenstva v nogometu, ki je bilo letos posebno zaradi velike premoči Olimpije. Kakovost nogometa je bila še naprej (pod)povprečna, razkorak do boljših lig se ni zmanjšal. Liga je sicer idealna za razvoj mladih igralcev, kar so spoznali predvsem Hrvati, ki pod Alpe na kaljenje pošiljajo nogometaše, ki ne morejo igrati v prvih enajstericah njihovih ekip, v Sloveniji pa izstopajo. Ker ni velikih prihodkov od sponzorjev, vstopnic in TV-pravic, je realnost slovenskih klubov vzgoja igralcev za prodajo v tujino. Večina klubov je minusu, zato se financirajo s posojili.