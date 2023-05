V vinogradu na območju Baranje, ki se razteza med Hrvaško in Madžarsko, je v eni od lanskih junijskih noči danes 32-letna Hrvatica rodila dojenčka, deklico, ki jo je nebogljeno pustila kar tam, med trtami. Sama se je zatekla domov v Osijek, kjer je pristala v bolnišnici. Sumničavim zdravnikom je kaj kmalu zaupala, kaj je storila, ti pa so poklicali policijo. Madžarski policisti so v rekordnem času odhiteli na pomoč novorojenki, ki ji je srce še bilo. Na kraju jo je stabiliziral reševalec, s helikopterjem so jo odpeljali v bolnišnico, a je dan kasneje tam umrla. Če bi prišli kakšno minutko prej, bi ji verjetno lahko rešili življenje, so bili prepričani madžarski prvi posredovalci. Zaradi dejanja se bo morala 32-letnica zagovarjati na sodišču. Tožilstvo ji v obtožnici očita, da je v stanju hude duševne motnje zaradi poroda živorojeno deklico pustila v grmovju, ne da bi poskrbela za možnost njenega preživetja. O tem ni nikomur črhnila niti besedice, zaradi njene malomarnosti pa je dojenček umrl. Ker je bila pod močno psihično obremenitvijo, ko je dojenčka pustila umreti, tožilstvo zahteva le leto dni zapora.

Poroda se ne spominja

Hrvatica je policistom lani po dogodku razložila, da jo je med delom v vinogradu naenkrat pritisnilo na stranišče, zaradi česar se je umaknila od drugih. Začel jo je boleti želodec, kot bi imela menstrualne krče ali pa kot bi jo tiščalo na veliko potrebo. Kaj se je zgodilo zatem, se ne spominja, saj se ji je stemnilo pred očmi. Tako ne ve nič ne o porodu ne o dojenčku. Ob vrnitvi v vinograd so jo spraševali, kaj je z njo, saj je močno krvavela, na kar pa jim ni znala odgovoriti. Ena od prič je pojasnila, da se je ženska po desetih minutah vrnila s »stranišča«, bila je vsa krvava, a se je obnašala normalno. Dali so ji nekaj oblačil, da je prekrila krvavenje. Odpeljali so jo na urgenco in šele tam je med pregledom spoznala, da je rodila. Trdi, da sploh ni vedela, da je bila noseča. Če bi, je dejala policiji, bi šla v bolnišnico in do vsega tega sploh ne bi prišlo. Sodeč po sodnih dokumentih je policija dojenčka našla nedaleč stran, rojen je bil v 34. tednu starosti in bi ob primerni oskrbi preživel. Ob njem so našli še druge biološke sledi, med drugim posteljico. Sodni izvedenec za psihiatrijo je zaključil, da ima ženska podpovprečne intelektualne sposobnosti, da s težavo in težko predvideva posledice svojih dejanj, nagnjena je k impulzivnim odločitvam ter ima slabo razvita občutek krivde in introspektivne sposobnosti. Glede na to, da je preverila, ali ji kdo sledi, ter da ji je z ostrim predmetom uspelo prerezati popkovino, se je po mnenju psihiatra do določene točke zavedala, kaj se dogaja. Izvedenec psihiatrije je zaključil, da je ženska lahko razumela pomen svojih dejanj in jih je lahko obvladala, a da so bile te njene sposobnosti bistveno zmanjšane. Tožilstvo po drugi strani vztraja, da se je povsem zavedala, kaj počne, in je otroka med trtami pustila zavestno.

Detomor v Grosupljem

To ni edini primer, ki je zadnje mesece vznemiril hrvaško javnost. Konec januarja letos so v zagorski vasici Hlevnica, le lučaj od slovenske meje, v snegu ob cesti našli truplo novorojenčka. Ni bilo znano, ali se je dojenček rodil živ ali mrtev, policija je mrzlično iskala njegovo mamo. Preiskava je pokazala, da je bil otrok mrtvorojen, zaradi česar 28-letno Hrvatico preganjajo »le« zaradi skrunitve trupla, za kar ji grozi do dve leti zapora. Truplo dojenčka pa so novembra lani našli tudi v sortirnici odpadkov na deponiji Špaja v Grosupljem. Preiskava je pokazala, da se je dojenček moškega spola rodil živ, njegova smrt pa je bila posledica kaznivega dejanja. Njegovo 30-letno mamo so februarja ovadili zaradi detomora. Grozi ji triletna zaporna kazen. Ženska, ki prihaja iz Grosupljega, ni v priporu.