Plečnikovo Baragovo semenišče je od prejšnjega tedna korak bližje ureditvi. Minuli četrtek se je zaključil arhitekturni natečaj, na katerega se je prijavilo devet natečajnih elaboratov, so nam sporočili z Mestne občine Ljubljana (MOL), ki je naročnica projekta. Občina je natečaj pripravila v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Rezultati bodo znani predvidoma do konca junija, do takrat so podrobnosti o prijavah zaupne, so še sporočili.

Zahteven gradbeni projekt

Kot je razvidno iz zadnjega rebalansa občinskega proračuna, je vrednost projekta ocenjena na 13,8 milijona evrov. Iz natečajne naloge je še razvidno, da na občini pripravljajo celovito ureditev območja. Predvideni občinski podrobni načrt (OPPN) bo vključeval tudi Gospodarsko razstavišče (GS) in ureditev zemljišč okoli Linhartove, ki bodo namenjena hotelski in tudi stanovanjski dejavnosti. Obnova in dozidava naj bi potekali do leta 2026. Za pripravo investicijske dokumentacije in izvedbo natečaja je naročnik namenil 158.000 evrov. Gre za zahteven gradbeni projekt, saj naloga ne predvideva samo prenove, ampak dejansko dokončanje in dopolnitev Plečnikovega objekta, ki stoji na Vilharjevi cesti med GS in pokopališčem Navje. Po dokončanem projektu bodo poslopje predali v upravljanje Pionirskemu domu in Slovenskemu mladinskemu gledališču (SMG), ki že sedaj domujeta v njem. Oba naj bi pridobila dodatne prostore za svoje aktivnosti, zgradili naj bi tudi podzemno garažo. Naročnik po zaključku projekta ne predvideva prostora za študente.

Dvesto študentskih postelj manj

Študenti naj bi se po naših informacijah iz Akademca, kot ga imenujejo, morali izseliti s 1. oktobrom 2024. »Nič nam ne povedo. Da se bomo morali izseliti, smo izvedeli iz medijev,« je povedal Jani Kodre, predstavnik doma v študentskem svetu svetovalcev. »Ni nam všeč, da se bomo morali izseliti. Nekateri vidijo dom kot staro, razpadajočo stavbo, drugi kot stavbo z potencialom. Zame je energija v domu fantastična. Vsi smo pričakovali, da bo prišel trenutek izselitve, saj v dom že več kot 30 let niso nič vložili.« Stanovalci so podpisali pogodbe, da se bodo izselili iz doma, ko se bo začela obnova. Študentski domovi v Ljubljani jim v pogodbi zagotavljajo nadomestno nastanitev v katerem od drugih domov. »Študentov na čakalnem seznamu je več kot 2000. Verjetno bodo za nas ustavili čakalno listo, da nas razselijo, kar bo še podaljšalo čakanje.« Strinja se, da je objekt potreben prenove, saj bivalni prostori niso bili obnovljeni že desetletja, je pa predstavnik kritičen do tega, da bo Ljubljana kar tako ostala brez prepotrebnih namestitev za študente. »Da Ljubljana izgubi 200 postelj ... to ni kar tako. Na občini bi se morali bolj zavedati, da je Ljubljana mesto študentov; če gredo študenti, potem tudi trgovine in gostilne ne bodo imele delovne sile. Morda bi se MOL moral malo bolj zavzemati za študente,« je še povedal predstavnik doma.

