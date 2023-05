Potem ko so se nogometaši Olimpije po dvojni kroni razbežali na počitnice, ki bodo trajale do 12. junija, trener Albert Riera pa se je vrnil domov na Majorco, je vodstvo kluba včeraj stopilo pred medije. Direktor kluba Igor Barišić je 25 minut dolgo druženje z mediji začel s pripombo, da premalo spoštujemo delo uprave ob dvojni kroni, da je preveč negativizma.

»V zadnjih dveh letih smo delali pošteno in odgovorno. Ne delamo za osebne interese, ampak le za uspeh kluba. Dolgovi, ki smo jih plačali, so bili veliko večji, kot so nam bili predstavljeni ob prevzemu, saj je bil klub pred bankrotom. Dvignili smo klub in osvojili dvojno krono, nogometna akademija pa je z drugim mestom zaostala za cilji. 95 odstotkov naših odločitev je bilo pravilnih. Zamenjali smo Roberta Prosinečkega in športnega direktorja, ki sta zdaj brez kluba, torej si ju nihče ne želi,« je kar vrelo iz Igorja Barišića. Olimpija je lansko leto končala z minusom 4,5 milijona evrov. »To so nakopičeni dolgovi iz zadnjih let. Za osvojitev lovorik smo vložili lasten denar. Olimpija bo leto 2023 sklenila s plusom,« je napovedal Barišić.

Novi trener Henriquez je že bil v Ljubljani

Ko je po monologu Barišića do besede prišel športni direktor Goran Boromisa, je uradno potrdil, da bo novi trener 50-letni Portugalec Joao Henriques, ki je že bil na obisku v Ljubljani. Uradno bo predstavljen dan pred začetkom priprav. »Z Riero nismo podaljšali pogodbe, saj našli skupnega jezika glede filozofije kluba in nekaterih razmišljanj. Ko smo imeli aprila zadnji resen pogovor, smo na daljšem sestanku ocenili, da ne moremo zadovoljiti njegovih finančnih apetitov,« je Boromisa pojasnil odločitev o nepodaljšanju pogodbe z Riero, ki je po dvojni kroni doživel enako usodo kot Igor Bišćan.

Po naših informacijah Joao Henriques, ki je z Olimpijo podpisal dveletno pogodbo, ni bil prva izbira, saj so bili kandidati vsaj še trije. Nima tako bogatega življenjepisa kot Riera, saj nikoli ni igral profesionalnega nogometa. Na Portugalskem je vodil številne klube, v zadnjih petih letih pet različnih prvoligašev, nazadnje Maritmo, kjer je bil odpuščen po 11 tekmah. »Pri izbiri Henriqueza so bile odločilne njegove dolgoletne izkušnje, saj je trener že 20 let. Bil je glavni trener na akademiji Sportinga, vodil klube v drugi ligi in manjše v prvi ligi. Ima pravi način razmišljanja tudi glede uveljavitve mladih igralcev, kar je dokazal v Santa Clari. Na Portugalskem ni imel priložnosti, da bi deloval v klubih, ki se bori za lovorike, zato je vesel, da je takšno dobil v Olimpiji,« je odločitev o izbiri trenerja pojasnil Boromisa. Odločno je zanikal, da je novi trener zagovornik obrambnega sloga, ki je pravo nasprotje pristopa Riere z veliko posestjo žoge in prevlado. »Novi trener zelo dobro ve, kako mora izgledati Olimpija. Mora biti dominantna s posestjo žoge in si priigrati veliko priložnosti. Na Portugalskem s Santa Claro ali Maritimom ni mogel biti prvak v konkurenci Benfice, Porta in Sportinga. Pravi, da končno prihaja v klub, v katerem bo lahko igral napadalen nogomet,« je razlagal Boromisa.

V sodelovanju z novim trenerjem so začeli oblikovanje igralske zasedbe za novo sezono. Z Mariom Kvesićem se klub še pogovarja. Đorđu Crnomarkoviću so ponudili novo pogodbo, a se je odločil, da se vrne domov v Srbijo. Boromisa je samozavestno napovedal, da bo Olimpija imela do 10. junija tri do štiri nove igralce iz tujine, pogovarjajo pa se tudi z enim Slovencem. Veliko priložnosti bodo dobili igralci z lastne nogometne akademije, prednjačita pa Marko Ristić in Aldin Jakupović. »Igralci z naše akademije so po kakovosti enakovredni tistim v klubih iz spodnjega dela lestvice,« je bil jasen Boromisa. V igralskem kadru bo 23 igralcev in 3 vratarji.

Igralcev ne bodo prodajali za 500.000 evrov

V letošnji sezoni se je uveljavilo nekaj igralcev (Vidovšek, Ratnik, Sešlar, Elšnik ...), ki so zanimivi za tuje klube. »Za naše igralce nismo dobili še nobene uradne ponudbe. To je dobro, saj je glavni cilj kluba in igralcev uspešen nastop v Evropi. Imamo realne možnosti, da se s to ekipo, ki bo še nadgrajena, lahko uvrstimo v skupinski del konferenčne lige. Igralci Olimpije za tuje klube še niso prva izbira, so pa naši nogometaši zanesljivo na širših seznamih želja klubov, na katerih sta po dva, tri imena na istem igralnem mestu. Za morebiten odhod vsakega igralca imamo tudi že pripravljeno rešitev. Marsikdo se ohladi, ko v milijonih povemo ceno za naše igralce, saj jih ne bomo prodajali za drobiž 200.000, 300.000 ali 500.000 evrov,« je o prestopih povedal Boromisa.

Olimpija bo priprave začela 12. junija in jih bo del opravila tudi v Avstriji. Odigrala bo šest ali sedem prijateljskih tekem, generalka bo s Hajdukom 2. julija v Stožicah. Tekmeca za prvi krog kvalifikacij za ligo prvakov, v katerem bo nosilec, bo izvedela 20. junija, prva tekma bo 11. ali 12. julija, povratna pa 17. ali 18. julija.