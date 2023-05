Anketiranci so bili nekoliko manj enotni pri razlogih za neuspeh brexita. Približno 56 odstotkov jih namreč meni, da je bil brexit že od samega začetka obsojen na propad in da nobena vlada ne bi mogla storiti ničesar, da bi bil uspešen. 33 odstotkov anketirancev pa je prepričanih, da bi bil brexit lahko uspešno izpeljan, a so mu škodovale politike prejšnjih vlad.

Najnižja podpora brexitu doslej

56 odstotkov Britancev meni, da je bilo izglasovanje izstopa Velike Britanije iz EU na referendumu leta 2016 napačna odločitev. Le 31 odstotkov pa je prepričanih, da je bila odločitev o izstopu pravilna, kar je tudi najnižja raven podpore brexita doslej.

Med tistimi, ki so glasovali za brexit, jih 22 odstotkov meni, da so storili napako, skoraj dve tretjini ali 65 odstotkov pa svoje odločitve ne obžaluje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Družba YouGov je raziskavo o uspešnosti brexita izvedla 17. in 18. maja. V njej je sodelovalo 2006 polnoletnih prebivalcev Velike Britanije.