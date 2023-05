A brez skrbi. Tudi 79. se bosta zelo verjetno obe strani na koncu dogovorili. Pot bo trnova in posejana z ovirami, a na koncu lahko sredi junija pričakujemo dogovor. V vmesnem obdobju bodo informacije vnašale nemir in večjo nihajnost na kapitalske trge, še posebej med delniške naložbe. Položaj na trgih trenutno še najbolj zapleta dejstvo, da so letos trgi zaradi predvidevanj o rezih obrestnih mer ter pričakovanj o solidnem gospodarskem položaju precej zrasli, tehnološke delnice celo do 20 odstotkov. Vlagatelji že nekaj mesecev svet gledajo predvsem skozi rožnata očala, zato bi lahko kakršna koli streznitev ali spremembe pričakovanj kratkoročno močneje zarezale v borzne tečaje. Za letošnjo rast, ki se kar nadaljuje in traja, se zdi, da prehiteva gospodarsko realnost. Vrednotenja večine podjetij, predvsem tehnoloških, so zopet močno porasla in vlagatelji z daljšim stažem, ki imajo za seboj že veliko ciklov močne rasti in potem tudi padcev, zadnje tedne opozarjajo na previdnost. A rast zadnje tedne je omejena le na peščico največjih tehnoloških podjetij, ki pa imajo veliko težo v svetovnih indeksih. Vsem je skupen imenovalec umetna inteligenca – AI. To je trenutno kratica, ki v vlagateljih podžge divja čustva in pohlep. Predvsem slednjemu se je težko upreti ob divjih napovedih nekaterih investicijskih bank o spremembah, ki jih bo AI prinesel. O velikih spremembah, ki bi jih prinesel AI, se strinjamo vsi. Problem je definirati predvsem podjetja, ki naj bi najbolj pridobila ali pa izgubila. Tu nas zgodovina uči, da je prvi včasih zadnji, smetano pa dostikrat pobere nepričakovani tekmovalec. Apple je bil pozen pri mobilnih telefonih, Googlov brskalnik pa nepomemben v začetku 2000. A trenutno se vlagatelji zdijo prepričani o nekaj velikih tehnoloških imenih, ki bodo pobrala smetano.

Da bodo veliki še večji, potihoma pritrjuje tudi bivša guvernerka Feda in zdajšnja ameriška finančna ministrica Janet Yellen. Malih regionalnih bank s slabo kapitalsko ustreznostjo je preveč. Kapitalske težave bodo morale reševati skozi združitve z velikimi bankami. Kritiki pravijo, da je pot napačna, saj velike banke postajajo prevelike tudi za ameriško ekonomijo. A ta rešitev se na kratek rok zdi najbolj enostavna in politično najbolj sprejemljiva. Kaj bo pa, ko bo v težave zopet zašla ena izmed velikih bank? No, o tem bodo razmišljali takrat. Verjetno z drugimi ljudmi. Konzervo z neprijetnimi vprašanji bodo brcnili naprej po cesti.

Za dolgoročneje naravnane vlagatelje so sicer ti kratkoročni problemi manj pomembni. Razpršitev premoženja ostaja še naprej eno najpomembnejših orodij za zmanjšanje tveganja, zasledovanje trendov pa orodje, kako dodati tisti dodatni odstotek ali dva za nadpovprečne donose. Trendi so praviloma dolgoročni in njihova dinamika se le počasi spreminja. Staranje prebivalstva in rast izdatkov za zdravje je trend, ki podpira zdravstvo. Prodor tehnologije v vse pore življenja je neizogiben scenarij. Zelene politike bodo vse obsežnejše in bodo prodrle v naš vsakdan. Ti in podobni trendi ter predvsem identifikacija podjetij, ki bodo prevladala v teh trendih, sta cilj vseh vlagateljev. Kratkoročni prej omenjeni problemi lahko prinesejo naložbene priložnosti, kako ceneje vstopiti v dolgoročne trende. Tudi to je eden izmed načinov, kako sprejeti in izkoristiti nihanja na podlagi kratkoročnih težav.