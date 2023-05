Na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok so v okviru projekta zasnovali po eno tematsko pot, ki jo lahko obiskovalci obiščejo kot enodnevni ali tridnevni izlet. Poti lahko izvedejo po svoje, lahko pa si pri tem pomagajo s tematsko karto ali z lokalnim vodnikom, za katerega se dogovorijo na informacijski točki v ribniškem gradu ali v rokodelskem centru.

Tematska pot v Ribnici vključuje ogled rokodelskega centra, obisk domačije Jaklič s suhorobarsko obrtjo in posodarstvom, ribniškega gradu, galerije Miklova hiša, cerkve sv. Štefana, Štekličkove hiše, kjer je kratek čas živel pesnik France Prešeren, Škrabčeve domačije, čebelarstva Kojek ter lončarstva Bojc in Pogorelec - Češarek. V Sodražici lahko obiskovalci obiščejo Maticovo etno hišo, romarsko cerkev v Novi Štifti, Travno goro, goro Magdalene Gornik, sitarstvo Mihelič in pletarsko delavnico Benčina. V tematsko pot v Loškem Potoku pa je vključenih šest točk: hribovski vrt Knavs, naravoslovni dom z zgodbami o sobivanju z velikimi zvermi, Tabor s pogledom na izjemno retijsko krajino, Retje s svetim Florjanom, zbirka starega orodja v etnološki zbirki v Travniku in hiša Mandrova v Novem Kotu, ki so jo stesale potoške plenkače.

Na vse tri poti se je mogoče odpraviti z avtomobilom, kolesom ali peš. Dolge so okoli 20 kilometrov. sta