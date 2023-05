Je regijska bolnišnica na Gorenjskem sploh potrebna?

Župani Jesenic, Radovljice in Kranja so konec aprila na gorenjskem razvojnem forumu ponovno soočili svoje argumente o lokaciji nove regijske bolnišnice, na okrogli mizi, ki so jo pripravili na Jesenicah, pa so sogovorniki izpostavili vprašanje, ali novo regijsko bolnišnico sploh potrebujemo.