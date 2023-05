Slikar, risar, grafik in ilustrator Hinko Smrekar (1883–1942) je leta 1913 ustvaril karikaturo Maškarada slovenskih likovnih umetnikov. Pet motivov znamk, tiskanih v malih polah z desetimi primerki, z nominalami A (0,69 evra), B (0,88 evra), 1,05 evra, C (1,50 evra) in D (1,67 evra) prikazuje deset njegovih kolegov in avtoportret, na OPD je prikazanih preostalih pet s karikature. Žig prvega dne, odtisnjen na večji kuverti (C5) prvega dne /št. 11/2023/, bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Iz prejšnjega sklopa je prestavljen izid bloka v počastitev izumitelja Julija Nardina. Blok z eno znamko z nominalo B (0,88 evra) so oblikovali v villa creativa. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na kuverti prvega dne (št. 12/2023), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

V Mariboru bo julija olimpijski festival evropske mladine, v počastitev dogodka bo izšla mala pola šestih znamk (nominala C = 1,50 evra) in treh vinjet, oblikovalka je Maja Tomažič. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na kuverti prvega dne (št. 13/2023), bo v uporabi na pošti 2101 Maribor.

Tradicionalna izdaja EUROPA letos slavi Mir, največjo vrednoto človeštva. V malih polah osmih znamk in vinjete bosta izšla dva motiva, enega (nominala C) je oblikoval Marko Prah, drugega (nominala D), ki je tudi skupen motiv vseh letos sodelujočih držav, Linda Bos in Runa Egilsdottir iz Luksemburga. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na kuverti prvega dne (št. 14/2023), bo v uporabi na pošti 2101 Maribor. Slovenski etnografski muzej letos praznuje stoletnico, znamko z nominalo D (1,67 evra), izšla je v poli s 25 primerki, je oblikoval Marko Prah. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na kuverti prvega dne (št. 15/2023), bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana. x